°æ²¬°ìæÆ¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¼ê±þ¤¨¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ç¸À¤¦¤ÈÁ´¤¯³¬µé¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤¨¤¿¡×
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ(»ÖÀ®)¡ã10²óÀï¡äÆ±µé11°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£(¥Ù¥Í¥º¥¨¥é)¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÄÌ»»13ÅÙÌÜ¤ÎÂç¤ß¤½¤«¶½¹ÔÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ò2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯5·î¤«¤é7¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤ÇWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé11°Ì¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê24¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤ò4²ó2Ê¬42ÉÃKO¤ÇÇË¤ê¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢°æ²¬¤Î²ñ¸«¤Î¼ç¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¡£
¡¡¡½¡½¤«¤Ê¤ê¸«»ö¤ÊKO·à¡£¼ê±þ¤¨¤Ï¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Þ¤Ç¤ËËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£ËÜÅöÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£»î¹ç¤ÇÊÌ¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¢ËÜÅö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È½Ð¤»¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¡½¡½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé»þÂå¤è¤ê¤â¤à¤·¤í¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¥Ð¥ó¥¿¥à¤Î´¶¤¸¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤Þ¤¢º£Æü¤Î°ìÀï¤À¤±¤·¤Æ¡¢¤³¤Îº£Æü¤ÎÁê¼ê¤À¤±¤À¤ÈËÜÅö¤Ë²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ç¸À¤¦¤ÈÁ´¤¯³¬µé¤ÎÊÉ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÌ¤ËÀï¤¨¤¿¤«¤Ê¤È¡¢¼«¿®»ý¤Ã¤ÆÀï¤¨¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½3R¤Ë¸þ¤³¤¦¤¬¥¬¡¼¥Ã¤ÈÍè¤Æ¡¢¤¢¤Î¤Ø¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¡£
¡¡¡ÖÁê¼ê¤âÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼«ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï·ë¹½¹Óºï¤ê¤ËÍè¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÊÌ¤Ë²¿¤â¾Ç¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÐ½è¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¡½¡½¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÁê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤Æ½Å¤µ¤È¤«¤Ï¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¡½¡½¥¬¡¼¥É¤Î¾å¤«¤é¥¸¥ã¥Ö¼õ¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÆîÊÆ¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥ê¥º¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÂÇ¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÉ¤ß¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤«¤éÌÜ¤òÀÚ¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤È¥Ñ¥ó¥Á¤ò³°¤¹°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Þ¤È¤â¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×