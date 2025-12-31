¡Ú¹ÈÇò¡Û¤Û¤Ü¸«¤¨¤Æ¤ë¡ª¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊÏª½Ð°áÁõ¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤¹¤®¡×¡Ö¤¹¤²¤§¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡Ö¹¶¤á¹¶¤á¡×¿´ÇÛ»¦Åþ¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¡©¡×
¡¡²Î¼ê¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬£³£±Æü¡¢Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ë½é½Ð¾ì¡£¤½¤Î°áÁõ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Á´¿È¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤ÈµÛ¤¤ÉÕ¤¯¥¿¥¤¥Ä¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¡£Ïª½Ð¤ÎÂ¿¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î°áÁõ¤Ë¤â¾×·â¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢¤¹¤²¤§¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡£Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¡©¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï°áÁõ¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×¡Ö°áÁõ¤â¤¹¤²¤§¤Ê¡ª¡©¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¹ÈÇò¤Î°áÁõ¥®¥ê¥®¥ê¤¹¤®¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊÀèÀ¸¤Ï¹¶¤á¹¶¤á°áÁõ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎºÝ¤É¤¤°áÁõ¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¨¤¤¤¿¡£