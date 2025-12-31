»É·ãÅª¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö¥Ý¥ÁËþºÜ¡×¤à¤Ë¤å¤Ã¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¥´¥í¥´¥í¤ÎÅ·±©´õ½ã¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¿²Àµ·î¡¡
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅ·±©´õ½ã¡Ê¤¢¤Þ¤¦¡¦¤¤¹¤ß¡Ë¤¬¡¢12·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¹¹¿·¤·¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÇ¯±Û¤·¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡ÄÍçÂ²¿²¤·¤È¤ë¤ï¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£·ÇºÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¶»¸µ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê²èÁü¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²Àµ·î¤ËÆÍÆþ¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤±¤·¤«¤é¤óÀäÂÐÎÎ°è¡ªÄ¶¥ß¥Ë¡Ü¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ÎËâÎÏ¡¡²£¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¯¤Ã¤¤ê
¡¡¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¤âÊÌ¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¡ÖÂç³¢Æü¤Îµ¤Ê¬¤Þ¤¸¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È½Å¤Í¤¿¡£12·î6Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö#2i2¡×¡Ê¤Ëー¤Ë¡Ë¤¬²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯Ëö¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤Ë²¹Àô¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥´¥í¥´¥í¤·¤èー¡×¤È¡È¤ªÍ¶¤¤¡É¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢2026Ç¯1·î7Æü¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡ÖBONUS¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î²èÁü¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Îー¥Ö¥é¥Ý¥ÁËþºÜ¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµîºÇÂçÏª½Ð¤Ç»É·ã¶¯¤á¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
