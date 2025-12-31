¡ÚRIZIN¡ÛTKOÉé¤±¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¡¡¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡ÖRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤¬31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç4Ëü5043¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï²¦¼Ô¡¦¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê25¡Ë¤¬2Ç¯5¥«·î¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ê33¡Ë¤ò1¥é¥¦¥ó¥É2Ê¬54ÉÃ¡¢TKO¤ÇÇË¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï½øÈ×¤«¤éÄ©Àï¼Ô¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ÎÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹µ»¤Î¸¶Çú¸Ç¤á¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È²øÎÏ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£Ì¤Íè¤âº¸¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤Ê¤Çµ÷Î¥¤òÂ¬¤ë¤¬¡¢¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»ß¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼ó¤ò¸ÇÄê¤·¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖµßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£