¡ÚRIZIN¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬µßµÞÈÂÁ÷¡Ä»î¹ç¸å¤ËÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¤â°Õ¼±¡õÈ¿±þ¤¢¤ê¡¡²¦¼Ô¤Ë¾×·â1RTKOÉé¤±
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄ«ÁÒÌ¤Íè¡ÊJAPAN¡¡TOP¡¡TEAM¡Ë¤¬RIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ(¥¥ë¥®¥¹)¤Ë1RTKOÉé¤±¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿RIZIN10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âRIZIN¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¼ó¤ò¸ÇÄê¤µ¤ì¤ÆÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÈÏ©¾å¤ÎÅÁÀâ¡É¤Ï10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Ç1R¤Ç»¶¤Ã¤¿¡£ÂçÌ¤Íè¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢1R¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿²¦¼Ô¡£ÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤ë¤È¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤Ç¸å¤í¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶ìÀï¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÅ´ÄÈ¤ÎÍò¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤Æ¡¢1RTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¼ó¤ò¸ÇÄê¤µ¤ì¤ÆÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ÆÂà¾ì¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î°åÌ³¼¼¤Ç¤Ï¡¢½Ö¤¤â¤·¤Æ°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ü¤¦Á³¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖµßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£