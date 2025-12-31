¡Ú¹ÈÇò¡Ûµ×ÊÝÅÄÍø¿¡¢35Ç¯¤Ö¤ê²Î¾§¡¡¥¢¥Ë¥½¥ó¤äÌ¾¶Ê¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×¤Ê¤É
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡35Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëµ×ÊÝÅÄÍø¿¤Ï¡¢Ì¾¶Ê¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¡£¥¢¥Ë¥á¡ØLet's Play ¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤é¤±¤Î¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö1, 2, Play¡×¤Ê¤É¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1986Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖMissing¡×¡¢¤½¤·¤Æ96Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯È¯É½¤·¤¿¡Ö1, 2, Play¡×¤È¤¤¤¦40¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡£»þÂå¤ò¤³¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤ò¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò¤ÇÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡²Î¾§Á°¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ë¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¹þ¤á¤Æ¡×¤È´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
