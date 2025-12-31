¡Ú¹ÈÇò¡Ûµ×ÊÝÅÄÍø¿¡¡¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¹þ¤á¤Æ¡×35Ç¯¤Ö¤êÂçÉñÂæ¡¡SP¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¾þ¤Ã¤¿¡¡
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê63¡Ë¤¬¡Ö¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö1,2,Play¡×¡ÖMissing¡×¡ÖLA¡¦LA¡¦LA¡¡LOVE SONGS¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µ×ÊÝÅÄ¡£1990Ç¯¡ÖForever¡¡Yours¡×¤Ç¥¢¥ê¥¹¥ó¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤È¹çÆ±¤Ç½é½Ð±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤Î2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡²Î¾§Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç35Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ê³§¤µ¤ó¤¬¡ËÊ¹¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ç²ñ¾ì¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡ÖMissing¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥³É÷¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¡ÖLA¡¦LA¡¦LA¡¡LOVE¡¡SONGS¡×¤òÇ®¾§¡£ÆÈÆÃ¤Î¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¹¤®¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¡Ö63ºÐ¤Ê¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¤À¤·¾åÉÊ¤¹¤®¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£