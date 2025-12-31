¹ÈÇò¡¡£Á£Ë£Â¤Û¤Ü¡Ö¿À£·¡×½¸·ë¤â¢ªÉÔºß¤À¤Ã¤¿ÁíÁªµó£±°Ì¥á¥ó¥Ð¡¼ÏÃÂê¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¡ÖºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤Ï¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£²£°¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡×¤òÈäÏª¡££Ï£Ç¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤Î£¸¿Í¤âÅÐ¾ì¤·¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿À£·¡×¤¬¤Û¤ÜÂ·¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤·¤¿ÅÏÊÕËãÍ§¤µ¤ó¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö±Ê±ó¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤æ¤æ¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤Þ¤æ¤æ¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤Þ¤æ¤æ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤æ¤æ¤Ë¤â²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤¢¤ÎÃæ¤ËÅÏÊÕËãÍ§¤â¤¤¤¿¤é¤Ê¤¡¡×¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±´üÂÔ¤·¤¿¤±¤É¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±éÌµ¤«¤Ã¤¿¤«¡¼¡×¡Ö¸µµ¤¤«¤Ê¡×¡Ö¿À£·¤À¤Ã¤¿ÅÏÊÕËãÍ§¤Ï½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤ª¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤±¤É¤Þ¤æ¤æ¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£