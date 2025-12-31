¡Ú¹ÈÇò¡Û¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡È50¥»¥ó¥ÁÃÇÈ±¡É¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¡ÖÊÌ¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Öº´Æ£ÛÙÎ¤¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡È50¥»¥ó¥ÁÃÇÈ±¡É¤ÇÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×¤ò²Î¾§¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°ÂÄê¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²ÎÀ¼¤¬åºÎï¡×¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤À¤í¡ª¡×¡Öº£¤ÎÈ±·¿¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡×¡Ö¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢È±ÀÚ¤Ã¤¿¤éº´Æ£ÛÙÎ¤¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖÊÌ¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¡Ö50¥»¥ó¥Á¤Û¤É¡×¥«¥Ã¥È¤·¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï¡Ö4Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤é¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤»¿¤Ð¤¹¤Ê¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´óÉÕ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£10¼þÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¡£¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤â»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¿¥ª¥ë¥É¥é¥¤¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÈÇò¤ÎËÜÈÖÁ°¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç´¥¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
