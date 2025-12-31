¡Ú¹ÈÇò¡ÛLiSA¡¡¹æµã¡Ä4Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜÉñÂæ¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥Í¥Ã¥È¡Öµã¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²Î¼ê¤ÎLiSA¡Ê38¡Ë¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤òÈäÏª¡£²Î¾§¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ê¹æµã¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿ô¡¹¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¿LiSA¡£4Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤Ï¡¢ÎòÂå2°Ì¤Î¶½¶È¼ýÆþ386.1²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¡Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤Î¼çÂê²Î¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¡¢±Ç²è¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÈþÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²Î¾§¸å¡¢LiSA¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤Æµ´ÌÇ¤Î¿Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¡Ø»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡Ù¤ò²Î¾§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿NHK¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¡£Ìµ¸Â¾ë¤ÎÃæ¡¢Ì´Ãæ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤«¤éÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¹æµã¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÆ¤Ó¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ò¡¢°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¢¥Ê¥¿¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµã¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¥¹¥Æ¥¤Ç¤·¤¿¡×¡Öµã¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£