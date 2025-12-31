RIZIN½é»²Àï¤Ç¾¡Íø¤Î¥¸¥ç¥ê¡¼¡¢Ä¶ÂçÊª¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î½ËÊ¡¤ËÊòÁ³¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤¸¤Ç¡¢¡¢¡×
¡¡31Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âè1»î¹ç¤«¤éÂç¶âÀ±¤ò¤¢¤²¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¤ËÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ú»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡Û¥¸¥ç¥ê¡¼¡¢°²ß·ÎµÀ¿¤È»î¹ç¸å¤Î²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡¡ ¡È»Õ¾¢¡É°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤âÎÞ¡Ä
¡¡¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢°²ß·ÎµÀ¿¤ÈÂÐÀï¡£Á°Æü·×ÎÌ¤ÇÂçÍðÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Î¾¼Ô¤Ë¤è¤ë»î¹ç¤Ï¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬°²ß·¤ò¥¢¡¼¥à¥Ð¡¼¤Ç¶Ë¤á¤ÆÉÃ»¦¾¡Íø¡£²ñ¾ì¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢X¾å¤Ç¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¾¡ÍøÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦L'Arc¡Áen¡ÁCiel¤ÎHYDE¤¬È¿±þ¡£¥¸¥ç¥ê¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥ê¡¼¼«¿È¤â¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤¸¤Ç¡¢¡¢!?!?¡¢¡¢¡©¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤â¡Ö¤½¤³·Ò¤¬¤ê¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡¼¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥¸¥ç¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¡×¡ÖÃÏ¸µ¤¬Æ±¤¸ÏÂ²Î»³¤À¤«¤é¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡Û¥¸¥ç¥ê¡¼¡¢°²ß·ÎµÀ¿¤È»î¹ç¸å¤Î²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡¡ ¡È»Õ¾¢¡É°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤âÎÞ¡Ä
¡¡¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢°²ß·ÎµÀ¿¤ÈÂÐÀï¡£Á°Æü·×ÎÌ¤ÇÂçÍðÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Î¾¼Ô¤Ë¤è¤ë»î¹ç¤Ï¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬°²ß·¤ò¥¢¡¼¥à¥Ð¡¼¤Ç¶Ë¤á¤ÆÉÃ»¦¾¡Íø¡£²ñ¾ì¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢X¾å¤Ç¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¾¡ÍøÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦L'Arc¡Áen¡ÁCiel¤ÎHYDE¤¬È¿±þ¡£¥¸¥ç¥ê¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥ê¡¼¼«¿È¤â¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤¸¤Ç¡¢¡¢!?!?¡¢¡¢¡©¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤â¡Ö¤½¤³·Ò¤¬¤ê¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡¼¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥¸¥ç¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¡×¡ÖÃÏ¸µ¤¬Æ±¤¸ÏÂ²Î»³¤À¤«¤é¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£