¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó(30)¤¬¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï2018Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¤·ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤òÈäÏª¡£º£²ó¤¬6Ç¯Ï¢Â³7ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò50¥»¥ó¥ÁÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤â¹õÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬È¿±þ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤«¡©°ì½Ö¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬º´Æ£ÛÙÎ¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æº´Æ£ÛÙÎ¤¡©¡×¡Öº´Æ£ÛÙÎ¤¤ß¤¢¤ë¤Ê¡×¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¤éº´Æ£ÛÙÎ¤¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤Èº´Æ£ÛÙÎ¤¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£