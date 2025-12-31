DAIGO¡¡YOSHIKI¤È¶¦±é¤Ë¶ÛÄ¥¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡ÖÀÎ¡¢À¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿©»ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü2025¡×¤Ë½Ð±é¡£°ÊÁ°¡¢ÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖX JAPAN¡×¤ÎYOSHIKI¤È¶¦¤Ë½Ð±é¡£
¡¡DAIGO¤Ï¡ÖLA¤ÇÀÎ¡¢À¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿©»ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡ÖYOSHIKI¤µ¤ó¤È¡¢É¹¼¼µþ²ð¤µ¤ó¤È¡¢ÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¤È¡Ä¡¢DAIGO¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡YOSHIKI¤ÈÉ¹¼¼¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¼«Âð¤¬¤¢¤ê¡¢ÈþÀî¤âÆ±ÃÏ¤ËÊÌÁñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£DAIGO¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ï¡ÖÁÏºîÎÁÍý¤Ç¤·¤¿¡£¿§¡¹½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤Ç¤Ï·ë¹½¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£