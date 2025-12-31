¥±¥ó¥³¥ÐÀä¶ç¡Ä°µÅÝÅª²¦¼Ô¤Ë¡Ö¤Þ¤À¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡×¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Î¾×·âTKOÉé¤±¤Ë¸ÀµÚ
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄ«ÁÒÌ¤Íè¡ÊJAPAN¡¡TOP¡¡TEAM¡Ë¤¬RIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ(¥¥ë¥®¥¹)¤Ë1RTKOÉé¤±¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿RIZIN10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âRIZIN¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê53¡Ë¤¬¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î°µÅÝÅª¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£ÂçÌ¤Íè¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢1R¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿²¦¼Ô¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²ó¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÌ¤Íè¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ò2È¯¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤²»¤¬¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÌ¤Íè¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÅ´ÄÈ¤ÎÍò¡£ºÇ¸å¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤Æ174ÉÃ»¦¤ÇÌ¤Íè¤ò´°¾¡¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£Ä«ÁÒÌ¤ÍèÁª¼ê¤È¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¼ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶²ÉÝ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢2³¬µéÀ©ÇÆ¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï»î¹çÄ¾¸å¤Ë¡Ö²¶¤ÏÃæÅì¥¢¥¸¥¢¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡Ä¿Í´Ö¤Î¼ïÎà¤¬°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡Ä¶á¤¯¤Ç¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Î²»¤¬¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä¶ç¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ÎÍÆÂÎ¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÊ¹¤Æ¨¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡È¤â¤Ã¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë»î¹ç¤Ï¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤À¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£