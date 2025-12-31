°æ²¬°ìæÆ¡¡Âó¿¿ÀïÇ®Ë¾¤Ï¡Ö°ìÈÖËÍ¤ÎÃæ¤ÇÍýÁÛ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×WBA¤Ç¤ÎÄéÀï¡Ö¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¸ò¾Ä¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¡×
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ(»ÖÀ®)¡ã10²óÀï¡äÆ±µé11°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£(¥Ù¥Í¥º¥¨¥é)¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÄÌ»»13ÅÙÌÜ¤ÎÂç¤ß¤½¤«¶½¹ÔÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ò2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯5·î¤«¤é7¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤ÇWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé11°Ì¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê24¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤ò4²ó2Ê¬42ÉÃKO¤ÇÇË¤ê¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Å¾µé½éÀï¤ò²÷¾¡¤·¤¿°æ²¬¤¬¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡¢ÍèÇ¯5·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°æ¾åÂó¿¿¤È¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£¡Ö¾°ÌïÁª¼ê¤ÈÃæÃ«Áª¼ê¤¬¤ä¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¡£¥á¥¬¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÍ½´¶¤Ë²ñ¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢°æ²¬¤Î²ñ¸«¤Î¼ç¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¡£
¡¡¡½¡½5·îÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢Âó¿¿Àï¡£
¡¡¡ÖÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¾°ÌïÁª¼ê¤ÈÃæÃ«Áª¼ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ì¤¿¤é¤è¤ê¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤Ïº£Æü¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤¬º£»×¤¤ÉÁ¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Î¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÈÖ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤è¤ê¹×¸¥¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â°ìÈÖ¤½¤³¤Ç¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÄéÁª¼ê¤ÏÀè¤Ë¡ÊÂó¿¿¤Î¡ËÌ¾Á°½Ð¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡È¥¯¥½¥Ã¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤ÏÊÌ¤ËÄéÁª¼ê¤È¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢Ã¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÂó¿¿Áª¼ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢ÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤âÎ®¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤³¤Ï°ìÈÖËÍ¤ÎÃæ¤ÇÍýÁÛ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÂó¿¿Áª¼ê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¼Â¼ÁÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÄ©Àï¸¢¤Ï¤Þ¤ÀÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢ËÍ¤âº£Æü¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢WBA¤Ç¤â¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¸ò¾Ä¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤ò¸«¤Æ¡£¼ÂºÝ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÍí¤á¤¿¤éËÍ¤ÏÀ¨¤¤¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½Âó¿¿¤¬²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¡©
¡¡¡Ö¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡£¤¿¤Ö¤óÍè¤ë¤è¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ó¤Ê¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ËÍè¤ë¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡ÄÂó¿¿Áª¼ê¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿»î¹ç¤»¤Ê¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡£°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×