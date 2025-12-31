¡Ú2026Ç¯¡ÛÅìµþ¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¡© ¥Ý¥±¥â¥ó¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÊ®¿å¤â¡ÄÃíÌÜ¤Î¿·»ÜÀß7Áª
2026Ç¯¤ÎÅìµþ¤Ïµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á·Ï»ÜÀß¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥±¥â¥ó¡¢·à¾ì¡¢¥Û¡¼¥ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÊ®¿å¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£¿·Ì¾½ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê»ÜÀß¤Î³«¶È¤ò¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼½ç¤Ë7¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ½ÌÀ¡ª 1Ëü4000±ß¥Ñ¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¡¢¤ªÂæ¾ì¤Î¡ÈÀ¤³¦ºÇÂçµé¡ÉÊ®¿å¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¡£ÎÐË¤«¤ÊÂ¿ËàµÖÎÍ¤ÎÃÏ·Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿¹¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´Ä¹500¥á¡¼¥È¥ë¤Î»¶ºöÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤ò´Ñ»¡¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Õ¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤á¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¿¤Á¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤È¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¿¤Á¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÃêÁªÈÎÇäÀ©¤Ç¡¢Æþ¾ì»þ´Ö»ØÄê¤Ê¤É¤Î¤¢¤ë¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡×¤¬Âç¿Í¡Ê13ºÐ°Ê¾å¡Ë7900±ß¡Á¡£Æþ¾ì»þ´Ö»ØÄê¤Ê¤É¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡×¤¬Âç¿Í1Ëü4000±ß¡Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãDATA¡ä
¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼
©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä·à¾ì¡¢70Å¹ÊÞ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤¬Æþµï¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÏ²¼¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬3·î20Æü¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£È¬½Å½§¤ÎÃÏ²¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ï3ÃÊ³¬¤Ç³«¶È¤·º£²ó¤Ï¤½¤ÎÂè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¡£´°À®¤¹¤ë¤È¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãDATA¡ä
TOFROM YAESU
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢³«¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö100%¥É¥é¤¨¤â¤ó&¥Õ¥ì¥ó¥º in Åìµþ¡×¤Ï¹á¹Á¡¦¾å³¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦ÂæËÌ¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¿ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Á´Ä¹12m¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎµðÂç¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò´Þ¤à100ÂÎ¤òÄ¶¤¨¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãDATA¡ä
TOKYO DREAM PARK
ÃÏ¾å6³¬¡¦ÃÏ²¼3³¬¤Î·úÊª¤Ë¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÅ¸¼¨¶õ´Ö¤ä¥·¥¢¥¿¡¼¶õ´Ö¡¢Ìó100¾ö¤Î¾ö¡¢ÂÅò¡¦·î¸«¡¦¤ª²Ö¸«¤¬³Ú¤·¤á¤ë3¤Ä¤Î¥Æ¥é¥¹¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥é¥Ü¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¡¢Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¢²»³Ú¡¢¿©¤Ê¤É¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡¢°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãDATA¡ä
MoN Takanawa: The Museum of Narratives
JRµþÉÍÅìËÌÀþ¡¢ÅìµþÎ×³¤¹âÂ®Å´Æ»¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡¢ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÂç°æÄ®±Ø¤ÎÁ°¤ËÃÏ¾å26³¬¡¦ÃÏ²¼3³¬·ú¤Æ¤Î¡ÖHOTEL¡õRESIDENCE TOWER¡×¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡ÖBUSINESS TOWER¡×¤¬¤½¤Ó¤¨¡¢Ìó80Å¹ÊÞ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¡¢½»Âð¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¡¢Âç°æÄ®¥¨¥ê¥¢¤Î¿Í¤ÎÎ®¤ì¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãDATA¡ä
OIMACHI TRACKS
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ä«Ìî¿·Ê¹¼Ò¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢ÌÀ¼£¤Î¶äºÂ¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ëÉþÉô»þ·×Å¹¤ò¸¶À£Âç¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ãDATA¡ä
¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û
¹â¤µ150¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ®¿å¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤Î²Ö¤Ç¤¢¤ë¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿²£Éý250¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ®¿å¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÅìµþÅÔ¤¬À°È÷¡£Î×³¤ÉûÅÔ¿´¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿åÊÕ¤«¤é¸«¤ë¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤äÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ê¤É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÊ®¿å¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Åìµþ¤Î¿·Ì¾½ê¤È¤Ê¤ë¤«¤â¡©
¡ãDATA¡ä
ODAIBA ¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ê²¾¾Î¡Ë
°Ê¾å¡¢2026Ç¯Åìµþ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¿·»ÜÀß¤ò7¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÆüÉÕ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÅìµþ¤Ï3·î¤¬³«¶È¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡ª
(Ê¸:Æ£´Ý Í³²Ú¡ÊÅìµþ¥¬¥¤¥É¡Ë)
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ½ÌÀ¡ª 1Ëü4000±ß¥Ñ¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¡¢¤ªÂæ¾ì¤Î¡ÈÀ¤³¦ºÇÂçµé¡ÉÊ®¿å¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±àÆâ¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¥Ý¥±¥â¥ó½é¡¢Ìó2.6¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß¤¬¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±àÆâ¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¡£ÎÐË¤«¤ÊÂ¿ËàµÖÎÍ¤ÎÃÏ·Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿¹¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´Ä¹500¥á¡¼¥È¥ë¤Î»¶ºöÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤ò´Ñ»¡¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÃêÁªÈÎÇäÀ©¤Ç¡¢Æþ¾ì»þ´Ö»ØÄê¤Ê¤É¤Î¤¢¤ë¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡×¤¬Âç¿Í¡Ê13ºÐ°Ê¾å¡Ë7900±ß¡Á¡£Æþ¾ì»þ´Ö»ØÄê¤Ê¤É¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡×¤¬Âç¿Í1Ëü4000±ß¡Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãDATA¡ä
¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼
©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡§Åìµþ±Ø¡ØTOFROM YAESU¡ÙÅìµþ±ØÁ°È¬½Å½§¥¨¥ê¥¢¤ÎÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯ÃÏ¶è¤Ë¡¢Åìµþ±ØÄ¾·ë¤ÎÄ¶¹âÁØÊ£¹ç¥Ó¥ë¡ØTOFROM YAESU¡Ê¥È¥Õ¥í¥à ¥ä¥¨¥¹¡Ë¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¡£¾ì½ê¤ÏÅìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ýÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤ÎËÌÎÙ¤ê¤Ç¡¢ÃÏ¾å51³¬¡¦ÃÏ²¼4³¬·ú¤Æ¤Î¡ÖTOFROM YAESU TOWER¡×¤È¡¢ÃÏ¾å10³¬¡¦ÃÏ²¼2³¬·ú¤Æ¤Î¡ÖTOFROM YAESU THE FRONT¡×¤Î2¤Ä¤Î¥Ó¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä·à¾ì¡¢70Å¹ÊÞ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤¬Æþµï¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÏ²¼¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬3·î20Æü¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£È¬½Å½§¤ÎÃÏ²¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ï3ÃÊ³¬¤Ç³«¶È¤·º£²ó¤Ï¤½¤ÎÂè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¡£´°À®¤¹¤ë¤È¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãDATA¡ä
TOFROM YAESU
3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡§ÍÌÀ¡ØTOKYO DREAM PARK¡Ù¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë¤è¤ëÊ£¹ç·¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ØTOKYO DREAM PARK¡ÊÅìµþ¥É¥ê¡¼¥à¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡Ù¤¬ÍÌÀ¤ËÅÐ¾ì¡£ÃÏ¾å9³¬¡¦ÃÏ²¼1³¬¤Î·úÊªÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇºÇÂç5000¿Í¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëÂ¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë¤ä¡¢¥»¥ê¥Õ¤ä²Î¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²»¶Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿·à¾ì¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6³¬¤Ë¤ÏÌó200ÀÊ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¡¢Ä¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤á¤ë²°¾å¹¾ì¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢³«¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö100%¥É¥é¤¨¤â¤ó&¥Õ¥ì¥ó¥º in Åìµþ¡×¤Ï¹á¹Á¡¦¾å³¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦ÂæËÌ¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¿ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Á´Ä¹12m¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎµðÂç¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò´Þ¤à100ÂÎ¤òÄ¶¤¨¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãDATA¡ä
TOKYO DREAM PARK
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡ØMoN Takanawa: The Museum of Narratives¡Ù¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£Æâ¤Ë³«´Û¤¹¤ë¡ØMoN Takanawa: The Museum of Narratives ¡Ê¥â¥ó ¥¿¥«¥Ê¥ï: ¥¶ ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ¥ª¥Ö ¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¥º¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÅÁÅý¤«¤é¥Þ¥ó¥¬¡¢²»³Ú¡¢±§Ãè¤Þ¤Ç¡£Ê¸²½¤Î¼Â¸³Åª¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ¡×¡£
ÃÏ¾å6³¬¡¦ÃÏ²¼3³¬¤Î·úÊª¤Ë¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÅ¸¼¨¶õ´Ö¤ä¥·¥¢¥¿¡¼¶õ´Ö¡¢Ìó100¾ö¤Î¾ö¡¢ÂÅò¡¦·î¸«¡¦¤ª²Ö¸«¤¬³Ú¤·¤á¤ë3¤Ä¤Î¥Æ¥é¥¹¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥é¥Ü¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¡¢Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¢²»³Ú¡¢¿©¤Ê¤É¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡¢°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãDATA¡ä
MoN Takanawa: The Museum of Narratives
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§Âç°æÄ®¡ØOIMACHI TRACKS¡ÙJRÉÍ¾¾Ä®±Ø¤«¤éÂç°æÄ®±Ø´Ö¤Ç¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬³Æ±Ø¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¡¦Âç°æÄ®±ØÄ¾·ë¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖOIMACHI TRACKS¡ÊÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬¤Þ¤Á¤Ó¤é¤¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
JRµþÉÍÅìËÌÀþ¡¢ÅìµþÎ×³¤¹âÂ®Å´Æ»¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡¢ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÂç°æÄ®±Ø¤ÎÁ°¤ËÃÏ¾å26³¬¡¦ÃÏ²¼3³¬·ú¤Æ¤Î¡ÖHOTEL¡õRESIDENCE TOWER¡×¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡ÖBUSINESS TOWER¡×¤¬¤½¤Ó¤¨¡¢Ìó80Å¹ÊÞ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¡¢½»Âð¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¡¢Âç°æÄ®¥¨¥ê¥¢¤Î¿Í¤ÎÎ®¤ì¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãDATA¡ä
OIMACHI TRACKS
3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¡§Î¾¹ñ¡Ø¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û¡Ù¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥óÆÁÀî²È¹¯¤Î¹¾¸ÍÆþÉÜ¤«¤é¸½Âå¤Ë»ê¤ëÌó400Ç¯´Ö¤ò¡¢µ®½Å¤Ê¼ÂÊª»ñÎÁ¤äÉü¸µÌÏ·¿¤Ê¤É¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÇîÊª´Û¤È¤·¤Æ1993Ç¯¤ËÎ¾¹ñ¤Ë³«´Û¤·¤¿¡Ø¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û¡Ù¤¬¡¢Ìó4Ç¯´Ö¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¹©»ö¤ò·Ð¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ä«Ìî¿·Ê¹¼Ò¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢ÌÀ¼£¤Î¶äºÂ¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ëÉþÉô»þ·×Å¹¤ò¸¶À£Âç¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ãDATA¡ä
¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û
3·î¡§¤ªÂæ¾ì³¤ÉÍ¸ø±à¡ØODAIBA ¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ê²¾¾Î¡Ë¡Ù¤ªÂæ¾ì³¤ÉÍ¸ø±à¿å°èÆâ¤Ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÊ®¿å¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¤µ150¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ®¿å¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤Î²Ö¤Ç¤¢¤ë¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿²£Éý250¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ®¿å¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÅìµþÅÔ¤¬À°È÷¡£Î×³¤ÉûÅÔ¿´¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿åÊÕ¤«¤é¸«¤ë¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤äÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ê¤É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÊ®¿å¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Åìµþ¤Î¿·Ì¾½ê¤È¤Ê¤ë¤«¤â¡©
¡ãDATA¡ä
ODAIBA ¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ê²¾¾Î¡Ë
°Ê¾å¡¢2026Ç¯Åìµþ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¿·»ÜÀß¤ò7¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÆüÉÕ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÅìµþ¤Ï3·î¤¬³«¶È¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡ª
(Ê¸:Æ£´Ý Í³²Ú¡ÊÅìµþ¥¬¥¤¥É¡Ë)