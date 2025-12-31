¡Ú¹ÈÇò¡Ûback number¡¢3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥É¥ì¡¼
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿back number¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡×¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡×¤Ï¡¢NHK¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤ÎÀ¶¿å°ÍÍ¿Íù¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾ÈÌÀ¡õ±é½Ð¤Ç¡¢3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
