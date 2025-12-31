¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Û2Ãå¡¦ÅÏÊÕÍ¥Èþ¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÂ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¡¢Âè12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³ùÁÒÎÃ¡Ê36¡áÂçºå¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¡£8·î11Æü¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÂ³¤¯Æ±°ìÇ¯²ÆÅß½÷»Ò¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Í¥¾¡Àï½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢§ÅÏÊÕÍ¥Èþ¡Ê2Ãå¡Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤ÎÂ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¿ÊÆþ¤¬6¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÀîÌî²êÍ£¡Ê3Ãå¡Ë¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤ÆÂ¤Ï°ìÈÖ¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡ÊÅÏÊÕ¡ËÍ¥Èþ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¢§¾®ÌîÀ¸Æà¡Ê5Ãå¡ËÁ´Â®¤Ç¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¹Ô¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤¬¤ê¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¢§Ê¿¹âÆàºÚ¡Ê6Ãå¡Ë¡Ê¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÏÅÏÊÕ¡ËÍ¥Èþ¤Á¤ã¤ó¤¬ÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£6¥³¡¼¥¹¤Î¥¤¥á¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£