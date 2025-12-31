¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Û±óÆ£¥¨¥ß¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡×¤Î¤¬¶Á¤¤¤ÆÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º4Ãå
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¡¢Âè12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³ùÁÒÎÃ¡Ê36¡áÂçºå¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¡£8·î11Æü¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÂ³¤¯Æ±°ìÇ¯²ÆÅß½÷»Ò¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñÏ¢ÇÆ¡¢ÂçÂ¼¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ï¢Â³V¤òÁÀ¤Ã¤¿±óÆ£¥¨¥ß¡Ê37¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï¡¢4¥«¥É¤«¤é¥³¥ó¥Þ07¤Î±Ô¤¤Æ§¤ß¹þ¤ß¡£1¥Þ¡¼¥¯¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó³ùÁÒ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Á´Â®¤Ç¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥ê¥Ã¥È¸å¤ËÎÏ¶¯¤¯¿¤Ð¤·¡¢¥È¥Ã¥×µé¤Î½®Â¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¤Ó¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ÐÂ¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Á´Â®¤Ç¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¼Á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö25Ç¯¤Ï¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÍèÇ¯¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¡£7·î28Æü¤«¤é¤ÏÃÏ¸µ¤Ó¤ï¤³¤ÇSG¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2026Ç¯¤â¡¢±óÆ£¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£