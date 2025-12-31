ÄÔ´õÈþ¡¢ÌîºÚ¤Î¾þ¤êÀÚ¤ê¡¦¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡ÄÉ×¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤È¤ÎÎÁÍý½àÈ÷¤ÎÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª¤»¤Á¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬12·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÎÁÍý¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5»ù¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¡¢¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤ª¤»¤Á½àÈ÷¤ÎÍÍ»Ò
ÄÔ¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï1Æü¤º¤Ã¤È¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È¤È¤â¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÎÁÍý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤È»×¤ï¤ì¤ëÆùÎÁÍý¤ò¼Ñ¹þ¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¾þ¤êÀÚ¤ê¤·¤¿¤ì¤ó¤³¤ó¤ä¿Í»²¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤»¤Á½àÈ÷¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ç½àÈ÷¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤È¿ù±º¤Ï2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢2010Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¤Ï¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÄÔ´õÈþ¡¢ÎÁÍý¤ÎÍÍ»Ò¸ø³«
¢¡ÄÔ´õÈþ¡¢ÎÁÍý¤ÎÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á
