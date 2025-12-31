·¦ÅÄÀµ¹§¡¢ºÊ¡¦¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤¬12·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¦ÅÄÀµ¹§¡õ¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡¢É×ÉØÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È
·¦ÅÄ¤Ï¡Ö»Å»ö¤â²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤â¤¿¤¤¤Ø¤ó½¼Ê¬¤·¤¿¥â¥Î¤Ë¤Ê¤ê¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤äµ¤»ý¤Á¤ËÆß´¶¤Ë¤Ê¤é¤º´ò¤·¤¤¤³¤È¤â²ù¤·¤¤¤³¤È¤âÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¶¯¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÆÍèÇ¯¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2026Ç¯¤Ø¤Î·è°Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢·¦ÅÄ¤È¿åÀî¤¬¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼«Á³ÂÎ¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÍèÇ¯¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£(modelpressÊÔ½¸Éô)
2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿·¦ÅÄ¤È¿åÀî¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡·¦ÅÄÀµ¹§¡¢¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
