¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛM!LK±öºêÂÀÃÒ¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤é¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¦»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥·¥ó¥á¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬±öºê¥×¥í¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦TUBE¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥á¥É¥ì¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î±öºêÂÀÃÒ¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛM!LK¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤é¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¦»Ñ
3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿TUBE¤Ï¡È¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤Î3¶Ê¤òÈäÏª¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢M!LK¡¢FRUITS ZIPPER¡¢BE:FIRST¤éÂ¾½Ð¾ì¼Ô¤â»²²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤é¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤â»²Àï¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¤¿Ãæ¡¢°ìºÝÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ë¤¤¤¿±öºê¡£µÈÂ¼¤ä°ÂÂ¼¤é·Ý¿Í¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢·ã¤·¤¤Æ°¤¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¥·¥ó¥á¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬±öºê¥×¥í¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹ÈÇò¤Ç¤âÄÌ¾ï±¿Å¾¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛM!LK¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤é¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¦»Ñ
¢¡M!LK±öºêÂÀÃÒ¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ç¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¦
3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿TUBE¤Ï¡È¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤Î3¶Ê¤òÈäÏª¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢M!LK¡¢FRUITS ZIPPER¡¢BE:FIRST¤éÂ¾½Ð¾ì¼Ô¤â»²²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤é¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤â»²Àï¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¥·¥ó¥á¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬±öºê¥×¥í¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹ÈÇò¤Ç¤âÄÌ¾ï±¿Å¾¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û