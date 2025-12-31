¡Ú¹ÈÇò¡Û£â£á£ã£ë £î£õ£í£â£å£ò¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡×¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÇ®¾§¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤Î½Ð¾ì
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£³¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦£â£á£ã£ë¡¡£î£õ£í£â£å£ò¤¬¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¶¥µ»±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë£Î£È£Ë¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡×¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô£¸²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ð¥ó¥É¤ÏÇòÁÈ¤Ç£³Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡ÊÁ°²ó¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¡Ë¡££²£°£²£¶Ç¯¤Ï¡¢£µ·î¤«¤é¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë½é¤Î£µÂç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ê£µ·î£²Æü¤ÎµÜ¾ë¸ø±é¤«¤éÁ´£¹¸ø±é¡¢Ìó£µ£°Ëü¿ÍÆ°°÷Í½Äê¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ë¡£