¡Ú¹ÈÇò¡ÛÂ´¶ÈÀë¸À¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¥é¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ö¹ÈÇò¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¹ÈÇò¡¢ºÇ¹â¡Ê£Ç£Ï¡Ë¡Á¡ª¡×¡×Äù¤á
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇòÁÈºÇÂ¿¤Î£³£¸²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ï¡¢º£²ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö°ì¶èÀÚ¤ê¡×¤È¡È¹ÈÇòÍ¦Âà¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö£²²¯£´ÀéËü¤ÎÆ·¡¼¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¼¡×¤òÈäÏª¡£²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ÇÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¤Ï¼Â¤Ë£³£¸²ó¤È¡¢º£²ó¤ÎÇòÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤ÏºÇÂ¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾¾ìÌÌ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡£Çò¤È¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î°áÁõ¡£Á´ÎÏ¥¿¡¼¥ó¤ËÁ´ÎÏ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¡¢½Ð±é¼Ô¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥Û¡¼¥ëÆâ¤òÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¡¢¼«¤é¤Î»ý¤Á¤¦¤ëÎÏ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¡£´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡Ö¹ÈÇò¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¹ÈÇò¡¢ºÇ¹â¡Ê£Ç£Ï¡Ë¡Á¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¡£²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËºÇ¹â¤Î¡Ø£²²¯£´ÀéËü¤ÎÆ·¡Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¶¿¤Ï£±£²·î£²£¹Æü¡¢¼«¿È¤ÎÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¹ÈÇò¤Ë¡Ö°ì¶èÀÚ¤ê¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¸Åµ©¡Ê¤³¤¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÀáÌÜ¤Ë·èÃÇ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½Ð±éÁ°¤Ë¤â¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤È»×¤¤¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£µ£³Ç¯¤Î²Î¼ê¿ÍÀ¸¤Ç¡¢¶¿¤È¹ÈÇò¤Ï¤Ä¤Í¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¿ÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍâÇ¯¤Î£±£¹£·£³Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢£·£´Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡Ö²Ö¤È¤ß¤Ä¤Ð¤Á¡×¤ÇÌî¸ý¸ÞÏº¡¢À¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¡Ê£±£¸Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£¶£³¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¿·¸æ»°²È¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¡ÉÉð¼Ô½¤¹Ô¡É¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë½Ð¾ì¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£±£°Ç¯¤ËÉü³è¤·¤Æ¤«¤é¤ÏËèÇ¯¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯±é½Ð¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£·£°ºÐ¤Ç¤âÂ©¤òÀÚ¤é¤µ¤º²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ëÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î»òÊª¡£¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤ò´Ó¤¡¢´°Á´Ç³¾Æ¤Ç»×¤¤½Ð¿¼¤¤¹ÈÇò¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£