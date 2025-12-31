¡Ú¹ÈÇò¡ÛÌðÂô±ÊµÈ¡Ö¿¿¼Â¡×¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀ¸²Î¾§¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡×¡Ö¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
13Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤¬ÅÔÆâË¿½ê¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Î¾å¶õ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂåÌ¾»ì¤Î¡ÖE¡¥YAZAWA¡×¤Î¥í¥´¤¬¸÷µ±¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÁõÃå¤·¤¿ÌðÂô¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂåÉ½¶Ê¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡×¤òÀ¸ÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡×¤âÇ®¾§¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÌðÂô¤Ï¡¢Æ±¶¿¹Åç¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
ÌðÂô¤Ï1972Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¥ã¥í¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1975Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£º£Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë76ºÐ¤Ç¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç¤ª¤è¤½11Ëü¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¡£¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£