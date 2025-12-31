¡Ú¹ÈÇò¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬AKB48¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤òµÒÀÊ¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¤¿¤«¤ß¤ÊÆ±Ä´
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
AKB48¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê13²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê33¡Ë¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤ÎOG8¿Í¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤ÈÂçÅç¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Á°ÅÄ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡¢ÂçÅç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÈäÏª¡£Â³¤¯¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»Ø¸¶¤¬¡Ö2026Ç¯¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ÏÁ´°÷¤Ç¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖAKB¡×¡Ö20¡×¤Î¿ÍÊ¸»ú¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
²Î¾§¸å¡¢¸½¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â´¶ÈÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ繫¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ´¶ÈÀ¸¤â°ì½ï¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦1ÅÙÀÄ½Õ¤òÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢21Ç¯ÌÜ¤Î¸½Ìò¤Ë²¿¤«¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤âAKB¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ï¤Î»þ¤ÏÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤ÞËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Á¤Ã¤È¥Ï¥Þ¥Ã¤¿¤Ê¤È¡£ÎÉ¤¤Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¡£»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÂçÅç¤¬¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤Î¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¤¦¤Î¤âºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´é¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡£¸½Ìò¤¬Àª¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢OG¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¹â¶¶¤«¤é¡Öµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÅç¤Ï¡ÖÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÞ¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Â´¶ÈÀ¸¤ÎºÆ½¸¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¤ì¤¤¤ËÂ´¶È¤Ç¤¤¿¡£Ì´¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ê¥é¥¤¥Ö¡Ë¤òµÒÀÊ¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¹â¶¶¤â¡Ö¸«¤¿¤¤¡ª¡¡½©¸µ¤µ¤ó¶´¤ó¤Ç³§¤ÇÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£