¡¡¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£¶Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤Î£Ï£Ç£¸¿Í¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤ÈÂçÅç¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï£¹Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òµÒÀÊ¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æº£¤Î£Á£Ë£Â£´£¸¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÅç¤Ï¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤Ç²Î¤¦¤Î¤âºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Î±ß¿Ø¤Ç¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤¤¡¢¡ÖÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÞ¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤Ï£°£·Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥¥ÐÏÈ¡×¤Ç½é½Ð¾ì¡££°£¸Ç¯¤Ë¤Ï°ìÅÙÍîÁª¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£°£¹Ç¯¤«¤é£±£¹Ç¯¤Þ¤Ç£±£±Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄÌ»»£±£²²ó¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬£±£³²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï£²£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£²£°¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡¢¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Î£´¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£»Ø¸¶¤Ï¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤â³§¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£