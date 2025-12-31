¡Ú¹ÈÇò¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õHANA¤¬¶¦±é¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
½é½Ð¾ì¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê27¡Ë¤È7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎHANA¤Ï¡¢¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£HANA¤Ï¡ÖROSE¡×¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡ÖNG¡×¤È¡ÖSAD SONG¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
KOHARU¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë1¿Í1¿Í¤Ë»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥é¥Ã¥×¤È¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡ÖSAD SONG¡×¤ÇHANA¤Î7¿Í¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¸Ç¤¤å«¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸«¤»¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£