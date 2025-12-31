¡ÖÀÄ½Õ¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£¶Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò¤Î£Ï£Ç¥³¥é¥Ü¤ËÊ¨¤¯¡¡»Ê²ñ¡¦ÍµÈ¡Ö¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁêÅö¡¢·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Î¥¤¥¸¥ê¢ªÉ¬»à¤ËÈÝÄê
¡¡¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Ö¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁêÅö¡¢·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÍí¤Þ¤ì¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬É¬»à¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤Î£Ï£Ç£¸¿Í¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤ÈÂçÅç¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï£¹Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤Ï£°£·Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥¥ÐÏÈ¡×¤Ç½é½Ð¾ì¡££°£¸Ç¯¤Ë¤Ï°ìÅÙÍîÁª¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£°£¹Ç¯¤«¤é£±£¹Ç¯¤Þ¤Ç£±£±Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄÌ»»£±£²²ó¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬£±£³²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï£²£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£²£°¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡¢¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Î£´¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£»Ø¸¶¤Ï¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤â³§¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×¡Ö£Á£Ë£Â¤«¤éÎ®¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡¡º£Ç¯¿À²ó¤ä¤í¡×¡Ö£Ï£ÇÁÈÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¼ã¤¹¤®¤ë¡£¤¢¤Ä¤æ¤¦¤Ï±Ê±ó¡×¡ÖÀÄ½Õ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£