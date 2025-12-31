¡Ú¹ÈÇò¡Û¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¢½÷À¥¢¥Ê¤«¤é¡È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥ÈµñÈÝ¡ÉAKBÉû²»À¼¡¡ÁêÊý¤È½÷À²Î¼ê¤Ï¥Î¥ê¥Î¥ê
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
·ëÀ®20¼þÇ¯¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎAKB48¤ÏOG¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê33¡Ë¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¥¦¥é¥È¡¼¥¯¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Éû²»À¼¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤ÈÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢AKB¤¬ÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¦´öÅÄ¤ê¤é¤¬Âç¤Ï¤·¤ã¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¦¥é¥È¡¼¥¯»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿´öÅÄ¤Ï¡¢AKB¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤½¤í¤¦¤È¡ÖÂçÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»Ãæ³Ø¹»»þÂå¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö¤¦¤ï¤¢¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¡ÖÎº¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥ó¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¤âÅö»þ¤Î¿ä¤·¤ò¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¡£¿Ä¤¬¤¢¤ë½÷À¤Î´é¤·¤Æ¤Ï¤ó¤Í¤ó¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥á¥É¥ì¡¼1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¤¬Î®¤ì¡¢Á°ÅÄ¤Î¥¢¥Ã¥×±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¡¢´öÅÄ¤È¥À¥¤¥¢¥ó¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡×¤ÈÀä¶«¡£´öÅÄ¤Ï¡Ö·ã¥¢¥Ä¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¤Ï´öÅÄ¤È¥æ¡¼¥¹¥±¤¬Âç¹ç¾§¡£ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥¹¥±¤È¤ê¤é¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡ÖÎÓÅÄ¤µ¤ó¤ÈÄÅÅÄ¤Ç¤¤¤¯¤«¡¼¡ª¡×¤ÈÎÓÅÄ¥¢¥Ê¤Ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÎÓÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¨¡Á!?¡×¤Èº¤ÏÇµ¤Ì£¤Ë¡ÈµñÈÝ¡£ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤ÎÀª¤¤¤Ï¤É¤³¤¤¤Ã¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¤½¤Î¸å¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥á¥É¥ì¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢´öÅÄ¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¡Ä¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´¶ÁÛ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£