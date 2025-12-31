¡ãµÁÎ¾¿ÆË´¤º£¡äµÁÄï¤¬»ä¤¿¤Á¤È¡ÖÆ±µï¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£²È»ö´ÝÅê¤²¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀäÂÐ¥¤¥ä¡ª
µÁ¼Â²È¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¥Þ¥Þ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µÁÎ¾¿Æ¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÁÎ¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÁêÂ³¤ä²È¤ÎÇäµÑ¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤Î»à¸å¡¢µÁÄï¤è¤êÆ±µï´õË¾¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎµÁ¼Â²È¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤ÈµÁÄï¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯2·î¤ËµÁÊì¤ò¡¢6·î¤ËµÁÉã¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏµÁÄï¤¬1¿Í¤ÇµÁ¼Â²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ØÀèÆü¡¢Ã¶Æá¤¬Ê©ÃÅ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ËµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢µÁÄï¤«¤é¡ÖÌ¼¤¿¤Á¤¬³ØÀ¸¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢·»¤Á¤ã¤ó¡ÊÃ¶Æá¡Ë¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ê»ä¡Ë¤È3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ã¶Æá¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÃÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÁÄï¤Ï50ºÐ¤ÎÆÈ¿È¤Ç¤¹¡£µÁ¼Â²È¤Î·úÊª¤ÎÅÐµÌ¾µÁ¤¬Ã¶Æá¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½»¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²È¤ò½Ð¤ë¤Î¤«¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢½»¤ßÂ³¤±¤ë¤Ê¤éµÁÄïÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Ã¶Æá¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î²Ç¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤ªÁ°¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é²Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ùæ¤á¤ë¤«¤é°ì½ï¤Ë¤Ï½»¤á¤Ê¤¤¡¢¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈµÁÄï¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤³¤È¡£µÁÄï¤Ï²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¤«¤é¤«¡¢°ì½ï¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëµÁÄï¤µ¤ó¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÌñ²ð¤ÊµÁÄï¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÁ»Ð¤ò²ÈÀ¯ÉØ°·¤¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤è¡ªÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÏÃÇ¤Ã¤ÆÀµ²ò
¡ØµÁÄï¤Ï²È»ö¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤è¡£º£¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤òµÁÊì¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢²È»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²È»öÂå¹Ô¤ËÍê¤à¡¢¿©»ö¤â³°¿©¤Ê¤êÊÛÅö¤Ç¤Ï¶â³Û¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¤â¤¿¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÊÑ¤Ê°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÃÇ¤ì¤¿¤Ê¤é¤è¤·¤È¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù
¡ØÆ±µï´õË¾¤È¤¤¤¦¤è¤ê´óÀ¸´õË¾¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¾ð¤±¤ò¸«¤»¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¥¿¥¤¥×¡£Ã¶Æá¤¬°ì½³¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÇ¯Îð¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯³ØÀ¸¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿ôÇ¯¸å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¿¤áµÁÄï¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ðº£¤¹¤°°ì½ï¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤¿¤Á¤¬²È¤ò½Ð¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¹¤°°ì½ï¤Ë½»¤à¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÁÊì¤òË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ä²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µÁÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀº¿ÀÅª¤Êµò¤ê½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸ÉÆÈ¤äÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤ó¤À¤é¤¢¤Ê¤¿¤ò²ÈÀ¯ÉØ°·¤¤¤¹¤ë¤«¤éÀäÂÐ¤Ë°ì½ï¤Ë½»¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²Ç¤Î¤³¤È·ù¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÏÍ¾·×¤Ê°ì¸À¡©
¡ØÂ¨ºÂ¤ËÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¡×¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢±ü¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ó¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÏÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ù
¡Ø¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÀµ²ò¤À¤è¡£¡Ö²Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤ó¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ä¾¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤éÌÂÏÇ¤À¤«¤é¡ÖºÊ¤âÌµÍý¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù
°ìÊý¤Ç¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬µÁÄï¤¬Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë½»¤à¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤òÍýÍ³¤ËÆ±µï¤òÃÇ¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬°¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÊ¤ÎÏÃ¤ÏÍ¾·×¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÃÇ¤ëÍýÍ³¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ï¡¢µÁÄï¤µ¤ó¤òÄü¤á¤µ¤»¤ë1¤Ä¤ÎºîÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤À¤±¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÃÇ¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈµÁÄï¤µ¤ó¤Ë´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£Ï¢ÍíÀè¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê²È¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¤¢¤¨¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°¤¤¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ì¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¡ªÉ×ÉØ¤ÇÊý¸þÀ¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ
¡Ø¡Ö²ÈÀ¯ÉØ¡õ²ð¸îÍ×°÷¥²¥Ã¥È¤À¤¼¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¡©¡¡Â¨ºÂ¤ËÃÇ¤Ã¤ÆÀµ²ò¡£¡Ö·»É×ÉØ¤¬¥À¥á¤Ê¤éÌ¼¤¿¤Á¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤â¶á´ó¤é¤»¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù
¡Ø·»¤Î²Ç¤À¤í¤¦¤¬²Ç¤Ï²Ç¤À¤«¤é¡¢²¶¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬Àè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤½¤¦¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë´Ö¤Ë¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È»Ò¤É¤â¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù
µÁÄï¤µ¤ó¤ÏÆÈ¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Î²È»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ä²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅê¹Æ¼Ô¤µ¤óÉ×ÉØ¤ËÍê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µÁ»Ð¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿ÆÎà¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤â¶á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¡¢µÁÄï¤µ¤ó¤ÈÆ±µï¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¸þÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¸À¤¤´ó¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤É¤¦¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤Þ¤¿µÁÄï¤µ¤ó¤¬½»¤ßÂ³¤±¤ëµÁ¼Â²È¤ÎÌ¾µÁ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
