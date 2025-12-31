¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û1·î1Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆü¡£¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿Í§¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤òºî¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÃçÄ¾¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿´¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë»ö¤¬¥«¥®¤Ç¤¹¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡ÆÃÊÌÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤Ê¤¤±¿µ¤¤Ç¤¹¡£²¿»ö¤â¤Ê¤¯°ìÆü¤¬¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÎ¼±Íß¤Ï²¢À¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»¨»ï¤äËÜ¤òÆÉ¤à¤ÈµÛ¼ý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ïµ¤Ê¬¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÇÉ¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡£¸á¸å¤«¤é¤Ï½ù¡¹¤Ë±¿µ¤¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡º£Æü¤Ï·ò¹¯±¿¤¬¤¹¤°¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤Ë°ßÄ²¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌµÍý¤·¤Æ¿©»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉéÃ´¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤À¤±¡£
¡¡»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤ËŽ¤ŽÃŽÞŽ½Ž¸¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦Ž¡¤Ì¤ì¤¿ÉÛ¶Ò¤Ç¿¡¤¯¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¤Ò¤¤·¤Þ¤ê¤Þ¤¹Ž¡