¡Ú¹ÈÇò¡Û¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¥é¥¹¥È¹ÈÇò¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¡õ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÆ·¤ò¤¦¤ë¤Þ¤»¤ë
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡º£Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò¡È°ì¶èÀÚ¤ê¡É¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬¡¢25Ç¯Ï¢Â³38²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¹ÈÇò¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ý¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý¡×¤òÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡´ÖÁÕÃæ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç²ñ¾ì¤ò°ì¼þ¤·¡¢¡Ö¹ÈÇò¡¢¥µ¥¤GO¡ÊºÇ¹â¡Ë¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤ÊºÇ¹â¤Ê¡Ø2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ù¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤ÇÆ·¤ò¤¦¤ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡29Æü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿NHK¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡È°ì¶èÀÚ¤ê¤ÎÍýÍ³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£Ä©Àï¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤¬¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤¤Êý¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸å¿Ê¤ØÆ»¤ò¾ù¤ë°Õ»×¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
