ºÆµ¯À±¤Î°æ²¬°ìæÆ¡¢£µ·îÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°æ¾åÂó¿¿¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤Î¿¿°Õ¡Ö¾¡¤Ä¼«¿®¤¢¤ë¡×¡Ö¤è¤ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×»Ë¾å½é£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Ë²¦¼ê
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¸µÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£¹°Ì¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤¬¡¢Æ±µé£±£±°Ì¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê£²£´¡Ë¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡á¤Ë£´²ó£²Ê¬£´£²ÉÃ¡¢º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¤¿¡££·¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ò¾þ¤ê¡¢ÆüËÜÃË»Ò»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÁ°¿Ê¡£»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ê£×£Â£Ã¡Ë°æ¾åÂó¿¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£°ìÈÖ¤Ï¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤Ë°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ÈÃæÃ«½á¿ÍÁª¼ê¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇËÍ¤¿¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÅÅ·âÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£³£¶ºÐ¤ÎÀ¸¤±¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇºÆµ¯¤ò¿ë¤²¤¿¡££±²ó¤«¤éº¸¥¸¥ã¥Ö¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢£²²ó¤Ë¤Ï±Ô¤¤º¸¥Ü¥Ç¥£¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¼è¡££´²ó¤ËºÆ¤Ó±Ô¤¤º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢£±£°¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï£×£Â£Ã²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¡¢£×£Â£Á²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÂó¿¿Àï¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ°¤«¤é°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ç¤¤¤¦¤È¤Á¤ç¤¦¤É°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ÈÃæÃ«Áª¼ê¤¬¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤¬º£»×¤¤Éâ¤«¤Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ê²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â°ìÈÖ¤½¤³¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Äé¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÂÐÀï¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤Ï¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÂó¿¿Áª¼ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢ÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤âÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤â°ìÈÖÍýÁÛ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÂó¿¿Áª¼ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£ËÍ¤âº£Æü¾¡¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢£×£Â£Á¤Ç¤â¡£¤½¤³¤Ï¸ò¾Ä¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼¡Àï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÍí¤á¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾åÂó¿¿¤Ø¤Î¾¡µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÐÀï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é£µ³¬µé¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿®¤¸¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤Ç¤â¡¢ÄéÁª¼ê¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¸½ÌòÀ¸³è¤¬½ªÈ×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ëÃæ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸½¼ÂÅª¤ËËÍ¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢°æ¾åÁª¼ê¤ÈÃæÃ«Áª¼ê¤¬¤ä¤ëÃæ¤Ç¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¤â»Ä¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤é¤½¤³¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤À¤«¤éÂó¿¿Áª¼ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¡ÊÂó¿¿¡Ë¼«¿È¤È¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢ÉñÂæ¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ê£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ò¡Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£