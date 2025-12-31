¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Û³ùÁÒÎÃ¡¡ºÇ°¦¤ÎÉ×¤¬SG½éV¤Î¿åÌÌ¤ÇÆ±°ìÇ¯²ÆÅß½÷²¦¤Ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¡¢Âè12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³ùÁÒÎÃ¡Ê36¡áÂçºå¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¡£Í¥¾¡¾Þ¶â1700Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£8·î11Æü¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÂ³¤¯Æ±°ìÇ¯²ÆÅß½÷»Ò¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£2Ãå¤Ë¤ÏÅÏÊÕÍ¥Èþ¡¢3Ãå¤Ë¤ÏÀîÌî²êÍ£¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È°ì¿§¤ËÀ÷¤á¤¿¡£2025Ç¯12·î31Æü¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Ï1¡Á11R¤Þ¤ÇÁ´¤Æ1¹æÄú¤Î¾¡Íø¡£¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿³ùÁÒ¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Æ¤ËÂ³¤¤¤Æ½÷»Ò¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÈÏ¢ÇÆ¡É¤òÃ£À®¡£ºòÇ¯¤Î±óÆ£¥¨¥ß¤ËÂ³¤¤¤Æ»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡Ê¾®Ìî¡ËÀ¸Æà¤Á¤ã¤ó¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤Ï»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Í¥¾¡Àï¤ÏÅÏÊÕ¤¬¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÇÃÙ¤ì¤Æ123/465¤Î3ÂÐ3¡£³ùÁÒ¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ07¤Î¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¡£¥«¥É¤«¤é±óÆ£¤¬½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹¥¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ÆÀè¥Þ¥¤¤«¤éÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£8·î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÏÉ×¤Ç¤¢¤ë¿¼Ã«ÃÎÇî¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÉÍÌ¾¸Ð¡£¤³¤³ÂçÂ¼¤ÏÉ×¤Ë¤â¿¼¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡£20Ç¯10·î¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇSG½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸ÂçÂ¼¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÉ×¤Ø¤Î¤Ò¤È¸À¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¿åÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸¶Æ°ÎÏ¤Ï°¦¤¹¤ëÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£15Ç¯Ê¡²¬¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ5Ãå¤À¤Ã¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢3Ç¯´Ö¤Î»ºµÙ¤ò·Ð¤Æ18Ç¯12·î¤ËÉüµ¢¡£20Ç¯5·î17Æü¤ÎÆôºê¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ÇÉüµ¢¸å½éV¤ò¾þ¤ë¤È¡Ê¤³¤ÎÆü¤ÏÉ×¡¦¿¼Ã«¤â¶ÍÀ¸¤ÇV¡Ë¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï5V¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡13¡Á15Ç¯¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤â¤¦1²óÁö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼Â¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¡£½éÀï¤ò2Ãå¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢2²óÀï¤Ï4Ãå¡£¤½¤·¤Æ3²óÀï¤Ç¤Ï¼«¤é¤Î¼ê¤Ç1¹æÄú¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ÆÆ¨¤²¤Æ²÷¾¡¡£¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤é¡Ö¥Þ¥ÞÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ò¶¡¤Î±þ±ç¤¬°ìÈÖÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÍè²á¤®¤Î1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÍèÇ¯¤ÎÅö¶¥Áö¡Ê12·î26¡Á31Æü¡Ë¤Ï½»Ç·¹¾¤Ç³«ºÅ¡£ÃÏ¸µ¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¥ó¥×¤È¤·¤ÆÀ§¤¬Èó¤Ç¤â¾è¤ê¹þ¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡£25Ç¯¤Î¡ÈºÇ¶¯½÷»Ò¡É¤Ï²ÈÂ²¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡þ³ùÁÒ¡¡ÎÃ¡Ê¤«¤Þ¤¯¤é¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£Âçºå»ÙÉô½êÂ°¡£100´üÀ¸¤È¤·¤Æ2007Ç¯5·î14Æü¡¢½»Ç·¹¾°ìÈÌÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯10·îÂ¿ËàÀî°ìÈÌÀï¤Ç½é¾¡Íø¡£11Ç¯6·î1Æü¡¢°²²°°ìÈÌÀï¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ÄÌ»»110Í¥½Ð24V¡£É×¤ÏÀÅ²¬»ÙÉô½êÂ°¤Î¿¼Ã«ÃÎÇî¡£¼ç¤ÊÆ±´ü¤Ï¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¢µÜÃÏ¸µµ±¡¢Ê¿¹âÆàºÚ¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë59¡£·ì±Õ·¿A¡£