¡Ú¹ÈÇò¡ÛÍµÈ¹°¹Ô¤Î¡È¤¢¤Î¥Ý¡¼¥º¡É¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¡¡½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥óÂ³½Ð¡Ö¹ÈÇò¤è¤êÍµÈ¤µ¤ó¤Î»Ø¤¬¡Ä¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë25Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¤¤Ä¤Ê¤°¹ë²Ú¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¤Ï¡È¤¢¤ë¥Ý¡¼¥º¡É¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¿Íº¹¤·»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¡Ö1¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢TBS¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡ÖÀµ²ò¤Ï°ìÇ¯¸å¡×¤ÇÍµÈ¤¬¡È1Ç¯¸å¤Î¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÊÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ºòÇ¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤Ï6²ó¤â¡È1¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¤·¤Æ¡¢300ÅÀ¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Æü30Æü¿¼Ìë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏMC¤ÎÅÄÂ¼½ß¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¡¢¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¥Ý¥¤¥ó¥È½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£¥¸¥ã¥ó¥¸¥ã¥ó¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢X¤Ç¤Ï¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¡¢300¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¼«½Å¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢º£Ç¯¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÎã¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¹ÈÇò¤è¤êÍµÈ¤µ¤ó¤Î»Ø¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¡Àµ²ò¤Ï°ìÇ¯¸å¥Ý¡¼¥º¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡ÖÍµÈ¤µ¤óÁ´Á³1Ç¯¸å¥Ý¡¼¥º¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÍµÈ¡¢Àä¹¥¤Î¥Ý¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ç±¦¼ê±£¤ì¤Æ¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£