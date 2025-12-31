à¿·º§á¾¾Â¼º»Í§Íý¤Ë±ÊÌî¥º¥Ð¥ê¡Ö³Î¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¸º¤Ã¤¿¡×¡Öà¤µ¤æ¤ê¤ó¤´á¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤È¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¤¬£³£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¼Â¤Ï¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë½Ð±é¡£¶¦±é¤·¤¿¿·º§¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤Ï£²£°£²£µÇ¯¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¼Â¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤ªº×¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÆâÍÆ¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢±ÊÌî¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢¤¢¤ì¤Ç¤¹¤Í·ëº§¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤âà¼Â¤Ï¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¡¢¡Ö¡Ø¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ä¡Ø¤ªº×¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È·ëº§¼°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëº§¤À¤±¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë±ÊÌî¤Ï¡Ö¼«Í³¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡ª¡¡¤Þ¤¢¤Í¡¢³Î¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¸º¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¤Í¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¾¾Â¼¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë¤È¡¢¡Öà¤µ¤æ¤ê¤ó¤´á¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤È¤Æ¡¢¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤ª¤ä¤¸¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢º£¡£°ì±þ¡¢µÁÍý¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤ë¤ª¤ä¤¸¤È¤«¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×¤È¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¾¾Â¼¤â¡ÖµÁÍý¤Ç¤Í¡£¾ð¤Ç¡×¤È¤½¤ì¤Ë¥Î¤ë¤È¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤³¤Ã¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£ÍèÇ¯¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¤ËËÜÅö¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Íè¤Ê¤¯¤Æ»Å»ö¤¬°ìËÜ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¤Ï¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤´é¤Ç¡¢±ÊÌî¤â¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤â¤Á¤í¤ó¡£»þÂå¤¬¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£·ëº§¤·¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¥Æ¥¥È¡¼¤Ê¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£