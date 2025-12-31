¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè £Ô£Ë£Ï¤Ç¥¿¥ó¥«Á÷¤ê¡Ä¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¥¢¥í¡¼¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡õ¹éÌä¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Ë·âÄÀ
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê£²£µ¡á¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢·òÆ®¤à¤Ê¤·¤¯»¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¤ËÆþ¾ì¤·¤¿Ì¤Íè¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç²ÖÆ»¤òÊâ¤¯¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤ò±Ô¤¤´ã¸÷¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¡£¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±»þ¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂç¡ÖÌ¤Íè¡×¥³¡¼¥ë¤¬È¯À¸¡£ÂçÀ¼±ç¤òÇØ¤ËÌ¤Íè¤Ïº¸¥ß¥É¥ë¡¢º¸¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡¢¥Ò¥¶½³¤ê¤È·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤ë¤È·Ú¡¹¤È¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¥¢¥í¡¼¤Î·Á¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬º£ÅÙ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤ËÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ê¤³¤Ü¤·¼°¤Ë£²È¯ÌÜ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ö¤óÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°Û¼¡¸µ¤ÎÌÔ¹¶¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¸å¤í¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò´éÌÌ¤Ë²¿È¯¤â¿©¤é¤¦¡£Æ°¤¤¬´ËËý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÇÇØÃæ¤ËÇÏ¾è¤ê¤µ¤ì¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò²¿È¯¤âÂ¦Æ¬Éô¤Ë¼õ¤±¤ÆÁ´¤¯Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤Æ£²Ê¬£µ£´ÉÃ¤Ç£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Âç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¤Íè¤ÏÁ´¤¯Æ°¤±¤º¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥ó¥«¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ËÄ«ÁÒÌ¤ÍèÁª¼ê¤ÈÈà¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ë¥Û¥à¡¦¥Î¥¸¥â¥Õ¤Ï¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¥Î¥¸¥â¥Õ¤¬¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢»ä¤Ï¥é¥¤¥Èµé¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î³¬µé¤Ç¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ±þ¡£Ì´¤Î²¦¼ÔÂÐ·è¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡£