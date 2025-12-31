¡Ö¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×Í¥¾¡¤Ï¥Ï¥Ê¥³²¬Éô¥Á¡¼¥à ÎÞ¤Ç´î¤Ó¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û12·î31Æü19»þ¤«¤é¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥® ¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ÆüËÜ°ì¤¿¤Î¤·¤¤¥À¥ó¥¹·èÄêÀï¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ï¥Ê¥³¤Î²¬ÉôÂçÎ¨¤¤¤ëÃæµþÂç³ØÉíÂ°Ãæµþ¹âÅù³Ø¹»¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×¥É¥¤¥Ä¤Î¹ñºÝ±ÇÁüº×¤Ç¶ä¾Þ³ÍÆÀ¤·¤¿´ë²è
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤Ï¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ÇÉÊÀî¥¨¥È¥ï¡¼¥ë½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¥Ï¥Ê¥³¡¦µÆÅÄÎµÂç¤ÏÄÃÀ¾¹âÅù³Ø¹»¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢Ç÷ÎÏ°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¾¾Èø½Ù¤Ï¡¢½¨ÌÀ±Ñ¸÷¹âÅù³Ø¹»¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤È»²²Ã¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü½Ð¡£½©»³¤Ï¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤Ç»°½Å¹âÅù³Ø¹»¡Ê»°½Å¸©¡Ë¤È¤È¤â¤ËÎ×¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬ºÝÎ©¤ÄÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°æ·å¹°·Ã¤Ï²Ö¤ÎÁõ¾þ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥«¡¼¥È°áÁõ¤ÇÅÐÈþµÖ¹âÅù³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ï¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê°áÁõ¤ÇÄëÄÍ»³³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¡¢½é¤Î¡Ø¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆ²¡¹¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï²¬ÉôÎ¨¤¤¤ëÃæµþÂç³ØÉíÂ°Ãæµþ¹âÅù³Ø¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤È½éÄ©Àï¤Î¥Û¥é¥óÀé½©Î¨¤¤¤ëºä¸Í¹âÅù³Ø¹»¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¡£2°Ì¤Î¤»¤¤¤ä¥Á¡¼¥à¤È6ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¡¢²¬Éô¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£²¬Éô¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
2021Ç¯4·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Ï¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¢ÁÆÉÊ¡Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ÊÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø¡Ë¡¢¥Ï¥Ê¥³¡ÊµÆÅÄ¡¢½©»³¡¢²¬Éô¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÁí¹ç¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£18»þ¤«¤é¤Ï¡ØÄ¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡¢19»þ¤«¤é¤Ï¹â¹»À¸¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬·ÝÇ½¿Í¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¶¥¤¦¡Ø¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¡¢22»þ¤«¤é¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡ÖÄ¶¡ª³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤òÊüÁ÷¡£¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤ÎÌë¤ò¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×¥É¥¤¥Ä¤Î¹ñºÝ±ÇÁüº×¤Ç¶ä¾Þ³ÍÆÀ¤·¤¿´ë²è
¢¡¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×¥Ï¥Ê¥³²¬ÉôÂç¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡
¢¡Âç³¢ÆüÊüÁ÷¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×
