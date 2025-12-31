¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛÂçÂ¼£Ñ£Ã¥·¥ê¡¼¥º¡¡¼ã¶¹ÆàÈþ»Ò¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ÇÄÌ»»£Ö£´¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ïº£¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦£Ç£³¡×¡Ê£³£±Æü¡¢ÂçÂ¼¡Ë
¡¡³«ºÅºÇ½ªÆü¤Î£±£±£Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥ºÀï¤Ï¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿£±¹æÄú¤Î¼ã¶¹ÆàÈþ»Ò¡Ê£³£·¡Ë¡á²¬»³¡¦£¹£·´ü¡¦£Á£²¡á¤¬¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£³¤Î£Ó¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê²÷¾¡¡££¶·î¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ËÂ³¤¡¢ÄÌ»»£´²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²Ãå¤ÏÃæÅÄÍ¼µ®¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢£³Ãå¤Ë¤ÏËÙÇ·ÆâµªÂå»Ò¡Ê²¬»³¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àá¥¤¥Á¥Ñ¥ï¡¼¤Ç°µÆ¨·à¤ò±é¤¸¤¿¡£¼ã¶¹¤Ï¥¤¥ó¤«¤é£±¼þ£±£Í¤òÀè¤Ë²ó¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯±Ô¿¡£µ¡ÎÏ¤Î°ã¤¤¤Ç¸åÂ³¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÆÍ¤Êü¤·¤Æ·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ïº£¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯£µ·î¤Î»ùÅç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¸å¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£³·î¤Î¤«¤é¤Ä¤ÇÌó£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢£¶·î¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¤ËÂ³¤¤¤Æº£Ç¯£Ö£³¡££±£¸Ç¯Ê¿ÏÂÅç¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤Ç£²Ãå¤À¤Ã¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤â°ìµ¤¤ËÊ§¿¡¤·¤¿¡£
¡¡£±·î¤«¤é£Á£±¤Ë½é¾ºµé¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤â°ú¤±¤¿¤·¡¢Ä´À°¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡££²£¶Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìÊâ¤º¤Ä¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¤³¤³¤ËÍè¤ÆÎäÀÅ¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢£ÓÎÏ¡¢Ä´À°ÎÏ¤ÈÁ´¤Æ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÂçË½¤ì¤·¤½¤¦¤À¡£