¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSixTONES¤¬¡¢À¸Ãæ·Ñ¤Ç¡Ö6¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¡ÖImitation Rain¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SixTONES¤Ï2020Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØImitation¡¡Rain¡Ù¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·Æ±Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¡£º£²ó¤¬3Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç2Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿STARTO¡¡ENTERTAINMENTÀª¡£º£²ó¡¢King¡¡¡õ¡¡Prince¤È¶¦¤Ë»öÌ³½ê¤ÎÉü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£