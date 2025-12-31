¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛÂçÂ¼£Ñ£Ã¡¡³ùÁÒÎÃ¤¬²ÆÅß£Ç£±Ï¢Â³£Ö¡¡¥¤¥óÆ¨¤²¤Ç½é¤Î¥Æ¥£¥¢¥éÂ×´§¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç£±¡×¡Ê£³£±Æü¡¢ÂçÂ¼¡Ë
¡¡£±¹æÄú¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿³ùÁÒÎÃ¡Ê£³£¶¡Ë¡áÂçºå¡¦£±£°£°´ü¡¦£Á£±¡á¤¬¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤Æ£±Ãå¡££¸·î¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÊÉÍÌ¾¸Ð¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£²²óÌÜ¤Î£Ç£±À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±°ìÇ¯¤Î²ÆÅß¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç£±Ï¢Â³£Ö¤òÃ£À®¤·¡¢½é¤Î¥Æ¥£¥¢¥éÂ×´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²Ãå¤ÏÅÏÊÕÍ¥Èþ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢£³Ãå¤Ë¤ÏÀîÌî²êÍ£¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£±£±£Ò¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÀï¤Ï¼ã¶¹ÆàÈþ»Ò¡Ê²¬»³¡Ë¤¬Æ¨¤²¤ÆÄÌ»»£´²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î½÷²¦¤¬Åß¤ÎÂç¤ß¤½¤«·èÀï¤âÀ©¤·¤Æ¡È¿¿¤Î½÷²¦¡É¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£³ùÁÒ¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¥¤¥óÆ¨¤²¡£²Æ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç£±¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÂ³¤¡¢ÅöÂç²ñ¤âÀ©¤·¤Æ½÷»Ò¤Î£Ç£±Ï¢Â³À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¡ÊÍ¥¾¡Àï¡Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡·ëº§¡¢½Ð»º¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤¬£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇ¯Ëö¤Î²ÚÉñÂæ¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤¦°ì²ó¤³¤ÎÉñÂæ¤òÁö¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Êì¤È¤Ê¤ê¡¢É×¤ÇÆ±¤¸¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¿¼Ã«ÃÎÇî¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÂ¸ºß¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î±óÆ£¥¨¥ß¡Ê¼¢²ì¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ½÷»Ò¤Î£Ç£±²ÆÅßÏ¢Â³À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿£²£°£²£µÇ¯¤ò¡Ö½ÐÍè²á¤®¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡££²£¶Ç¯¤ÎÅöÂç²ñ¤ÎÉñÂæ¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë½»Ç·¹¾¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë´üÂÔ¤â½¸¤Þ¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤Ï½ÐÍè²á¤®¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ìÁö°ìÁö¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÌÜÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Ê¤·¤Æ·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ï±óÆ£¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Êì¤È¤Ê¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡££²£¶Ç¯¤â½÷»Ò¥Ü¡¼¥È³¦¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æµ±¤Â³¤±¤ë¡£