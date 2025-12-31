¡Ö»ß¤á¤ë¤ÎÃÙ¤¤¤è¡Ä¡×Ä«ÁÒÌ¤Íè¡¡ÁÔÀä£Ë£ÏÉé¤±¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖÉÝ¤¤¤è¡£¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤«¡×ºÇ¶¯²¦¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¡Ö¤è¤¯Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¤ÈÏ«¤¤¤â
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÈÏ©¾å¤ÎÅÁÀâ¡ÉÄ«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£³¡Ë¡á£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Ð¡¡£Ô£Å£Á£Í¡á¤¬²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥¥ë¥®¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¡á¤ËÄ©¤ß¡¢£±²ó£Ë£ÏÉé¤±¡££³ÅÙÌÜ¤Î²¦ºÂÄ©Àï¤âÈá´ê¤Î¥Ù¥ë¥È³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¹ë²÷¤ÊÅê¤²µ»¤Ç²¿ÅÙ¤â¥ê¥ó¥°¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Ä«ÁÒ¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤«¤é¡¢º¸±¦¤ÎÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡ÁÔÀä¤Ê£Ë£ÏÉé¤±¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ï¡Ö¤¨¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè°Õ¼±¤Ê¤¤¡Ä¡©¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¶¯¤¹¤®¤¿¡×¡ÖÉÝ¤¤¤è¡£¶¯¤¹¤®¤ë¡£Ä«ÁÒÌ¤Íè¡¢Âç¾æÉ×¤«¡×¡Ö¶¯¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡£¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡£¡¢¡×¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¡¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÁûÁ³¡£¤½¤ì¤Ç¤â´ºÁ³¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿Ä«ÁÒ¤Ë¡Ö»×¤Ã¤¿£³ÇÜÂÑ¤¨¤Æ¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¶±¤Þ¤º¤ËÀï¤Ã¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ï¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤è¤¯Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¡¢¡Ö»ß¤á¤ë¤ÎÃÙ¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒ¤Ï»î¹ç¸å¡¢Æ°¤±¤º¡£Ã´²Í¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£