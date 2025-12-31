¡Ú¹ÈÇò¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¤éOG£¸¿Í¤¬¸½ÌòAKB48¤ÈÅÐ¾ì¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÀ®²Ì¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×ÍµÈ¤âÂÀ¸ÝÈ½
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
AKB48¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê13²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê33¡Ë¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤ÎOG8¿Í¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
²Î¾§Á°¡¢»Ê²ñ¼Ô¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Ö¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁêÅö¥¤¥ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÁÒÌîÈøÀ®¼Â¡¢¸åÎó¤Ë¤¤¤¿¸þ°æÃÏÈþ²»¤é¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª¡×¤ÈÏÓ¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ÇÈÝÄê¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤ÈÂçÅç¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¡£ÂçÅç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤·¤Ê¤¤¡£¤ª¤È¤Ä¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¤ÈÁ°ÅÄ¤ò¸«¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£ÍµÈ¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤â¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤µ¤é¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÅç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡£Ãç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
»Ø¸¶¤Ï¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Î¿´¡¢ÁÀ¤¤ÂÇ¤Á¤·¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï¸½ÌòAKB48¤È¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ç¡¢20Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
ÎëÌÚºÚÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¥¨¥¹¥Æ¤ä¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤Ä´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¿ô¡¹¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÀ®²Ì¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡Ù¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÊ÷´ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÀ®²Ì¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Á°ÅÄ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡¢ÂçÅç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÈäÏª¡£
Â³¤¯¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»Ø¸¶¤¬¡Ö2026Ç¯¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ÏÁ´°÷¤Ç¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖAKB¡×¡Ö20¡×¤Î¿ÍÊ¸»ú¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£