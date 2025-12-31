¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¹À¥ÚçÍ¼¡¢Æ©¤±Æ©¤±¥Ñ¥ó¥Ä¡õ¥Ó¥¥Ë¿åÃå¡õ¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥æ¥Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×25Ç¯¸ø³«
¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼J1À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë²Î¼ê¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¹À¥ÚçÍ¼¡Ê¤¢¤ó¤æ¡¢27¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö2025Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤Ç1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¢¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¢K¡Ý1 GIRLS¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È@anyu_official¤È¤·¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡È¼«Ê¬¤Î¸¶ÅÀ¡É¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡¡³§¤µ¤Þ¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢²Î¼ê³èÆ°¤ä¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¡¢¥Ó¥¥Ë¿åÃå¤äÂçÃÀÏª½Ð¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤òË¬¤ì¡¢¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼¤òÇØ¤Ë¤·¤¿Æ©¤±Æ©¤±¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅº¤¨¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤ÇCute¡×¡ÖºÇ¹â²á¤®¤Ç¤¹¡Á¡×¡ÖÍèÇ¯¤â¥Õ¥¡¥¤¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¹À¥¤ÏÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô½Ð¿È¡£10ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢13Ç¯¤Ë¤Ï¿·À¸Åìµþ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁ´¹ñ8800¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£18Ç¯¤ËÂ´¶È¸å¡¢20Ç¯¤Ë¾®ÎÓÚçÍ¼¤«¤é¹À¥ÚçÍ¼¤Ë²þÌ¾¡£³ÊÆ®µ»¤ÎRIZIN¡¢RISE¡¢K¡Ý1¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2023¡×¤Ç¤ÏÂç¾Þ¤Î5¿Í¤ËÁª½Ð¤µ¤ì´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥×¥ê¾Þ¡×¼õ¾Þ¡£21Ç¯7·î¤«¤éÀ¶¿å¤Î¹ÊóÉô¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ê¸½¥ª¥ì¥ó¥¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤é¤Ö¤¢¤ó¤æ¡×¡£