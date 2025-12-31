¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛFANTASTICS¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò´°Áö¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ÈÎ¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡ª¹Ô¤³¤¦¤¼¡¢¥Éー¥à¡ª¡×¡ÊÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ë
FANTASTICS¤¬¡ØFANTASTICS LIVE TOUR 2025 ¡ÈBUTTERFLY EFFECT¡É -FLY WITH YOU-¡Ù¤ò´°Áö¤·¤¿¡£
¢£ËÙ²Æ´î¡Ö¤ªÃã¡ª¥¦¥Ê¥®¡ªÉÙ»Î¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ñー¥¯¡ª¡×¡Ê¢¨ÀÅ²¬¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Ç¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡Ë
12·î21Æü¡ØFANTASTICS LIVE TOUR 2025 ¡ÈBUTTERFLY EFFECT¡É -FLY WITH YOU-¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤¬ÀÅ²¬¤Î¥¨¥³¥Ñ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢9·î6Æü¥µ¥ó¥Éー¥àÊ¡°æ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Á´¹ñ8ÅÔ»Ô18¸ø±é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ä¥¢ー¡£¥Ä¥¢ー¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡ã¾®¤µ¤ÊÄ³¤Î±©¤Ð¤¿¤¤¬¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÂç¤¤ÊÍò¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡ä¤Ç¤¢¤ê¡¢±é½Ð¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Îif¥¹¥Èー¥êー¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¥é¥¤¥ÖÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁÔÂç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
³«±é»þ¹ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡¢ºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦±Æ¥¢¥Ê¤«¤é°ÅÅ¾¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊSE¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÎÂç·¿LED¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÄ³¤¬Éñ¤¦±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢FANTASTICS¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬1Ì¾¤º¤Ä±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢²ñ¾ìÃæ¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¥Ò¥·¥Ò¥·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À8¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜ¥Ä¥¢ー¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¡ÖBFX¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£FANTARO¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ëº¹¤·½Ð¤¹¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ö¥ëー¤ä¥Ñー¥×¥ë¤Î¿§¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¨¥³¥Ñ¥¢¥êー¥Ê¤ËÄ³¤¬Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥®¥¿ー¤Î²»¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¤ÈÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÍ¶¤¤¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤Î¡ÖMake some noise!¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¶¦¤Ë¡ÖSPLASH¡×¤Ø¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁ°¤Ë¤Ï±ê¤ÎÆÃ¸ú¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¶Ê´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤À¤¾¡ª¡¡¤¤¤±¤ë¤«¡¢ÀÅ²¬¡ª¡×¤È¥¬¥ó¥¬¥ó¤¢¤ª¤ëÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÍÙ¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤â¥¥ì¥Ã¥¥ì¡£¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢FANTASTICS¤Îµ¤¹ç¤¤¤â½½ÆóÊ¬¡£ËÁÆ¬¤«¤é¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó°î¤ì¤ë¥¢¥¯¥È¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£3¶ÊÌÜ¤Î¡ÖTOP OF THE GAME¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÖÆ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ¥Õ¥í¥¢¤ÎÃæ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥µ¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤Ë¿Ê¤à¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤¿¤Á1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸ò¸ß¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢Âç´¿À¼¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¶½Ê³¤ÈÇ®µ¤¤Ç²ñ¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¯¤Ê¤«¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤«¤é¡Ö¤Þ¤º¤Ï1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Àë¸À¤«¤é¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¤ª¤Î¤ª¤Î¤Ë¥Õ¥í¥¢¤òÀú¤ê¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤âÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÙ²Æ´î¤Ï¡Ö¤ªÃã¡ª¡¡¥¦¥Ê¥®¡ª¡¡ÉÙ»Î¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ñー¥¯¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÅ²¬¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Î¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Àª¤¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ä·¤Í¤ë¥ê¥º¥à¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¿Íµ¤¶Ê¡ÖGot Boost¡©¡×¤Ç²ñ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç·Ú²÷¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤ì¤ë¡ÖYellow Yellow¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥éÌÜ³Ý¤±¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤¬¼¡¡¹¤ËÌö¤ê½Ð¤Æ¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥Ô¥¯¥»¥ë¥¢ー¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÎ®¤ì¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¨¥³¥Ñ¥¢¥êー¥ÊÁ´ÂÎ¤Ç¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¡£¡ÖTwilight Glitter¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ò½ê¶¹¤·¤È¥À¥ó¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£È¬ÌÚÍ¦À¬¡Ö¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢FANTARO¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
´°Á´¤Ë²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿²ñ¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁ°È¾¤«¤é¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤³¤Î¥Ä¥¢ー¡¢³Ú¤·¤¤¤«¡©¡Ê´¿À¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë²¶¤â³Ú¤·¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡Ö²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í～¡×¤È¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬³Ú¤·¤²¤Ë¥Õ¥í¥¢¤Ø¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØBUTTERFLY EFFECT¡Ù¤Î°ÕÌ£¤¬ÃæÅçñ¥ÂÀ¤«¤éÏÃ¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁªÂò¤Î¾å¤Ëº£¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢FANTASTICS¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢Æ±¤¸²»³Ú¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¥Ä¥¢ー¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈFANTARO¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£È¬ÌÚÍ¦À¬¤Ï¡¢º£¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦Á°ÃÖ¤¤«¤é¡¢¥Üー¥«¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤Î¹ç½É¿³ºº»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢ÆÃ¤Ë¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢FANTARO¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹ð¤²¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤¬µ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤ØÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¿É¤¤¤³¤È¤ä¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÎÙ¤Ç¡×¤Ø¤È·Ò¤²¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬¥¯¥ï¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡ØBUTTERFLY EFFECT¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤ËÆÍÆþ¡£¤â¤·¡¢º£¤È¤Ï°ã¤¦¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢FANTASTICS¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡©¡¡¤È¤¤¤¦¡¢¡ã¤â¤·¤â¤ÎÊª¸ì¡ä¤¬³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ä¡¢FANTASTICS¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥³ー¥Êー¤Ç¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·ー¥ó¤â¤¢¤ì¤Ð¾Ð¤¤¤â¤¢¤ê¡¢FANTASTICS¤Ç¤·¤«É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¹â¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢À¥¸ýóÕÌï¤Ï¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤ËÊ±¤·¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¡¦¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡×¤òÆÏ¤±¤¿¤ê¡¢¡ÖDrive Me Crazy¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤È²½¤·¤¿À¤³¦¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¤ò·è¤á¤¿¤ê¡£¥¹¥Æー¥¸¥»¥Ã¥È¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¡¢¡ÖPeppermint Yum¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ß·ËÜ²Æµ±¤¬¥éー¥á¥ó²°¡áPEPAÌÍ¤Ç½¤¹Ô¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤òÉÁ¤¤¤¿¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥éー¥á¥óÐ§¤Ë¤â¡ÈPEPAÌÍ¡É¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·Ý¤ÎºÙ¤«¤µ¤Ë²ñ¾ì¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¾Ð¤¤À¼¤¬¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖSUPER DUPER DISCO¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬¥®¥¿ー¤ò¹½¤¨¤Æ¸«»ö¤Ê¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¸«¤É¤³¤íËþºÜ¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¥ー¥Üー¥É¤òÁ°¤Ë¤·¤¿È¬ÌÚÍ¦À¬¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ê¡ÖËâË¡¤ß¤¿¤¤¤ÊÆü¡¹¡×¤¬²Î¤ï¤ì¡¢¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ë²ñ¾ì¤¬¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤if¥¹¥Èー¥êー¤Î¤¢¤È¡¢FANTASTICS¤Ëµ¢·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬±ÇÁü¤ÇÎ®¤µ¤ì¡¢°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¥µ¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤¤¤ë¥Üー¥«¥ë2¿Í¤Î¤â¤È¤ØÊâ¤ß´ó¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ø¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤¿¤ÁFANTASTICS¤ÈFANTARO¤ÎÌ´¤ÈÎ¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡ª¡¡¹Ô¤³¤¦¤¼¡¢¥Éー¥à¡ª¡×¤ÈÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÀë¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶«¤ó¤Ç¡ÖOVER DRIVE¡×¤ØÀãÊø¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÀª¤¤¤Ç¡ÖSYNERGY¡×¤Ø¡£¶Ê¤Î½ªÈ×¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤¬MPC¤ò±éÁÕ¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¡¢¡ÖPlay Back¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬¥®¥¿ー¤ò±éÁÕ¤·¡ÖPlay Back! BUTTERFLY EFFECT!¡×¤È¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤·¡¢´¿À¼Èô¤Ó¸ò¤¦¤Ê¤«¤Ç¡ÖFUNKTASTIC!¡×¤Ç¥À¥ó¥¹¥¿¥¤¥à¡£¤¹¤Ã¤«¤ê°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¡¢µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯³Ú¶Ê¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤¬¥Õ¥í¥¢¤Ë¹ß¤ê¤Æ¥Ä¥¢ー¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤À¡ÖCANNONBALL¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤¬¼¡¡¹¤Ë¥Õ¥í¥¢¤Ø¹ß¤ê¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¥Ý¥¹¥¿ー¤òFANTARO¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï²ñ¾ìÃæ¤«¤é³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¿¥¤¥à¸å¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¤½¤Î¾ì¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡ª¡¡ºÇ¹â¤Î¥Ñー¥Æ¥£¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¡ÖM.V.P.¡×¤Ç¤Ï¡¢¶ù¡¹¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶õ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÆ¤ÓFANTARO¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ëÃæÅçñ¥ÂÀ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¥Òー¥íー¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¼«¤é¤Ë½Å¤Í¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÀá¡Ô¤ß¤ó¤ÊÃ¯¤«¤Î¥Òー¥íー¤Ê¤ó¤À¡Õ¤È¤¤¤¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖCandy Blaze¡×¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¥¦¥±ー¥¹¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¡Öº£¤â¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¡¢Á´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡×¤È¤¤¤¦È¬ÌÚÍ¦À¬¤ÎMC¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Á¥åー¥ó¡ÖShake it off ¡×¤Ø¡£¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤¬±Ç¤¨¤ë³Ú¶Ê¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØFANTASTICS LIVE TOUR 2026 ¡ÈSUNFLOWER¡É¡Ù ¤Î³«ºÅ¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ª¡¡¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥¤¥äー¤òFANTASTICS¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¡£¤À¤«¤éÀäÂÐÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï¤ª¤Î¤ª¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆFANTARO¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤Ç´üÂÔ¤òÅÁ¤¨¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ØFANTASTICS LIVE TOUR 2025 ¡ÈBUTTERFLY EFFECT¡É -FLY WITH YOU-¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÎºÇ½ª¶Ê¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¶Ê¡ÖBUTTERFLY EFFECT¡×¡£¡Ô¤½¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬¥Ò¥¹¥È¥êー¤Ë¤Ê¤ë¡Õ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ÎÆ»¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯¤Î¥Ä¥¢ー¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤Ë¿Ê¤ó¤ÀFANTASTICS¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
TEXT BY ÅÄÅçÎÊ
PHOTO BY ÌÚ²¼¥Þ¥ê
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖBUTTERFLY EFFECT¡×
2026.02.12 ON SALE
ALBUM¡Ø¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¡Ù¢¨¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
