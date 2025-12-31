¡ÚRIZIN¡Û¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ö¥Î¥¸¥â¥Õ¤¬66kg¥Ù¥ë¥È¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢»ä¤Ï71kg¥Ù¥ë¥È¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡×»î¹ç¸å¥Þ¥¤¥¯Á´Ê¸
¢£¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¡Ê31Æü¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
Âè15»î¹ç¡¡RIZIN ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê5Ê¬3¥é¥¦¥ó¥É¡Ë
¡Ú»î¹ç±ÇÁü¡Û¡ØRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õvs.Ä«ÁÒÌ¤Íè
¢þ¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ ¡½ XÄ«ÁÒÌ¤Íè
1¥é¥¦¥ó¥É¡¡2Ê¬54ÉÃ¡¡TKO¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ñ¥ó¥Á¡Ë
¡¡RIZIN¤Î10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëµÇ°Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬Ä©Àï¼Ô¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¾¡Íø¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥ÈËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏÅìµþ¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦ËÉ±ÒÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¡ÖËÉ±ÒÀï¤ÏºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÄ«ÁÒÌ¤ÍèÁª¼ê¤ÈÈà¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤ËÀïÎ¬¤òÁÈ¤ó¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦ÍèÇ¯¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï¡©
¡Ö2026Ç¯¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¦¿·¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¥Î¥¸¥â¥ÕÁª¼ê¤¬¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡©
¡Ö»ä¤Ï71¥¥í¤Î¥é¥¤¥Èµé¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë°ì¸À
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¥¥ë¥®¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¡£»ä¤Î»î¹ç¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ë¥®¥¹¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
