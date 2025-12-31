¡Ú¹ÈÇò¡ÛSixTONES¡¢À¸Ãæ·Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡Ö2026Ç¯¤âÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤1Ç¯¤Ë¡×¡¡6¼þÇ¯¥á¥É¥ì¡¼ÈäÏª
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡4²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤¬¡¢À¸Ãæ·Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡2020Ç¯1·î22Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿SixTONES¤Ï¡¢6¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡ÖImitation Rain¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖImitation Rain¡×¤Ï¡¢ÊÉÌÌ¤Ë¡Ö6¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¤¢¤ë²°³°¤ÇÈäÏª¡£¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¤Ç¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò²¼¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¡Ö6¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·¿¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡Öº£Ç¯¤â1Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤âÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤1Ç¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î»°³Ñ¹¾ì¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
