¡Ú¹ÈÇò¡ÛÌðÂô±ÊµÈ¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤Ç¤ï¤«¤¹¡¡¥²¥¹¥È¤Î»°±ºÃÎÎÉ¤âÂç¶½Ê³¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¡¢ºÇ¹â¡Á¡ª¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤Ç¤ï¤«¤»¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡½øÈ×¤Ï¡ÈÅÔÆâ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡¢¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥Ð¡¼¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÂô¤À¤¬¡¢¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È²ñ¾ì³°¤ÎÌë¶õ¤Ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥í¥´¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢ÌðÂô¤¬¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡×¡Ö¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢Âç¤¤Ê¤É¤è¤á¤¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢ñ¥ÁÖ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Î»°±ºÃÎÎÉ¤â¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¡¢ºÇ¹â¡Á¡ª¡×¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÌðÂô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂè60²ó¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢Âè63²ó¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Î¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì°ÊÍè¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ï¡¢¥½¥í50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿³Ú¶Ê¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤Ç¤ï¤«¤»¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡½øÈ×¤Ï¡ÈÅÔÆâ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡¢¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥Ð¡¼¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÂô¤À¤¬¡¢¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È²ñ¾ì³°¤ÎÌë¶õ¤Ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥í¥´¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢ÌðÂô¤¬¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡×¡Ö¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢Âç¤¤Ê¤É¤è¤á¤¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢ñ¥ÁÖ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Î»°±ºÃÎÎÉ¤â¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¡¢ºÇ¹â¡Á¡ª¡×¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£