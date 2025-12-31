ÃÈË¼Ç½ÎÏ¤Ï¡Ö¤½¤³¤½¤³¡×¡£¤Ç¤â»È¤¤¤¿¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥è¥È¥ß¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥¹¥È¡¼¥Ö
¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢ÃÈ¤«¤µ¤ÏÆó¤Î¼¡¡£¤½¤¦³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢°¦ÃÎ¤ÎÏ·ÊÞ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥È¥è¥È¥ß¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥¹¥È¡¼¥Ö¡ÊÀÇ¹þ32,780±ß¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¡¢¤Û¤È¤ó¤É·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ò¤È¤Ä¤ÇÉô²°¤ò°ì½Ö¤ÇÃÈ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢µëÌý¤Î¼ê´Ö¤À¤Ã¤Æ¤«¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔÊØ¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢°¦¤¹¤Ù¤¡È¥®¥¢¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥È¥í¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¡Ö7¿§¤Î±ê¡×
¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥é¥ó¥¿¥ó¤òµðÂç²½¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥ì¥È¥í¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¡£
¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬È´·²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ö¥®¥¢´¶¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Éô²°¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¥Ý¥ó¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶õ´Ö¤Î¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥¹¥È¡¼¥Ö¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ð¤òÅô¤·¤¿¤È¤¡£
¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¤³¤Î¥¬¥é¥¹À½±ßÅû¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¼ì¤Ê¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤Ë±ê¤¬±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡Ö¼·¿§¤Î¸÷¤ÎÎØ¡×¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡£
ÌÀ¤ë¤µ¤ÏÇòÇ®µå¤Î40WÁêÅö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë»È¤¨¤ë¸÷ÎÌ¤Ç¤¹¡£Ìë¡¢Éô²°¤Î¾ÈÌÀ¤òÁ´ÉôÍî¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÎÌÀ¤«¤ê¤À¤±¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¶Ë¾å¤Î¡È¥Á¥ë¡É¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÈË¼Ç½ÎÏ¤Ï¡Ö¤½¤³¤½¤³¡×¡£¤Ç¤â¡¢Ìµ²»¤Ç¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¡¢Â®ÃÈÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÂÐÎ®¼°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹½Â¤¤Î¤¿¤á¡¢È¯À¸¤·¤¿Ç®¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅ·°æ¤ÎÊý¤Ø¾º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿¿²£¤Ë¤¤¤Æ¤âÇ®¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤·¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤°¤Ë¥Ý¥«¥Ý¥«¡¢¤È¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÀÅ¤«¡£¥¨¥¢¥³¥óÆÃÍ¤Î¡ÖÉ÷¤Î¥â¥ï¥Ã¤È´¶¡×¤ä¡¢ºîÆ°²»¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£Éô²°Á´ÂÎ¤Î¶õµ¤¤¬¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤È½À¤é¤«¤¯²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¿È·Ú¤µ¡×¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤¦¤È¤«¤Ê¤êÊØÍø¡£Ã±2ÅÅÃÓ¤ÇÆ°¤¯¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥É¤Î¤ï¤º¤é¤ï¤·¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤â·Ú¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãë¤Ï»Å»öÉô²°¡¢Ìë¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¿²¤ëÁ°¤ÏÃ¦°á½ê¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢²ÈÃæ¤Î¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¡ÖÃÈ¡×¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£¤â¤·¤â¤ÎÅ¾ÅÝ»þ¤Ë¤Ï¼«Æ°¤Ç¾Ã²Ð¤¹¤ëµ¡Ç½¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÄäÅÅ»þ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡ÖËÉºÒ¥®¥¢¡×¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¡¢¿´¶¯¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÔÊØ¤µ¡×¤ò³Ú¤·¤à¡£¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊµëÌý¤Î»þ´Ö
¤¢¤È¡¢Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖµëÌý¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀµÄ¾¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡£
¥¿¥ó¥¯°ìÂÎ·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¼°¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥ó¥¯¤À¤±³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÂÎ¤´¤ÈµëÌý¾ì½ê¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤«¡¢¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¤òÉô²°¤Ë»ý¤Á¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¤½¤ì¤¬·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ä¥Þ¥ß¤ò²ó¤·¤Æ²Ð²Ã¸º¤òÄ´À°¤¹¤ë´¶¿¨¤ä¡¢¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉº¤¦ÅôÌý¤ÎÆ÷¤¤¡£
¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡Ö¼ê´Ö¤ò³Ú¤·¤à¡×´¶³Ð¡£¼ê¤¬¤«¤«¤ë»Ò¤Û¤É²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÔÊØ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÕ¤Ë°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£Ç¯¤ÎÅß¤â¡¢¤³¤Î7¿§¤Î±ê¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È´¨¤µ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£